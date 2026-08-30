Évoquée depuis des années, la Yamaha Ténéré 900 pourrait se concrétiser dans les toutes prochaines semaines. Après l’annonce d’une révélation majeure prévue pour le 2 novembre prochain du côté de Yamaha, de nombreux passionnés parient en effet sur l’arrivée du trail avec moteur CP3 au sein de la gamme du constructeur japonais. Le trail offrirait donc des jantes à rayons de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, une puissance de 119 chevaux pour un couple de 93 Nm. Yamaha devrait doubler la mise en proposant au catalogue sa nouvelle transmission automatisée Y-AMT, supprimant le levier d’embrayage et le sélecteur à pied. Réponse au plus tard le 2 novembre prochain.

C’est le retour d’un nom qui parle forcément aux passionnés de deux-roues. La marque espagnole Bultaco reprend du service, et entend frapper fort avec le lancement d’une réédition de l’un de ses modèles phares : la TSS 350. Développée exclusivement pour un usage sur piste, cette moto s’inspire donc directement du Model 29 produit par la marque espagnole entre 1969 et 1970 (assemblé à l’époque à seulement 58 unités). On retrouvera le monocylindre de 350 cm3 deux-temps offrant 60 chevaux refroidi par air, un carburateur Mikuni VM44, une boîte à six rapports amovible (type cassette), un embrayage multidisques à bain d’huile, une fourche type Ceriani, deux amortisseurs arrière, des freins à tambour (répliques Ceriani), des jantes de 18 pouces montées en Continental ContiRoadAttack 3 CR et un cadre tubulaire en acier à double berceau.

Le constructeur espagnol Rieju renforce sa présence sur le marché des trails avec l’Aventura Rally 307. Positionnée entre les petites 125 cm³ et les trails bicylindres de moyenne cylindrée plus lourds, elle privilégie la simplicité, la légèreté et une réelle ambition hors-piste. Une moto « simple » orientée « trail-rallye » dotée d’un grand réservoir de carburant (21 litres), d’un monocylindre de 293 cm³ à refroidissement liquide et injection électronique qui offre 33,5 chevaux et 27 Nm de couple. Il est complété par une boîte à 6 rapports couplée à un embrayage anti-dribble (glissement limité), pour un poids de seulement 137 kg. La Rieju Aventura Rally est disponible en France à partir de 4 899 €.

Avant de lever le voile sur les nouveautés qui intégreront sa gamme en 2027, Kawasaki lève progressivement le voile sur les nouveaux millésimes des modèles qui font déjà partie de son catalogue. Kawasaki confirme ainsi le maintien de ses deux piliers routiers équipés du moteur quatre-cylindres en ligne de 1 099 cm³ : le trail routier Versys 1100 et la Sport-GT Ninja 1100SX. Deux valeurs sûres auxquelles Kawasaki offrent de nouvelles robes pour 2027.

Kove continue la construction de sa gamme trail avec une 625 X. Une moto lorgnant fortement du côté de Voge et de Loncin. Moins de 63 chevaux pour plus de 220 kg, une autonomie de plus de 400 km possible grâce à une consommation moyenne de 5 l/100 km, la Kove 625 X Pro a été mise à l’épreuve sur les petites routes catalanes.