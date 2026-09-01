Malgré les contestations d’une partie des riverains, inquiets pour l’environnement avoisinant le tracé, le GP d’Australie 2027 prendra bel et bien ses quartiers à Adélaïde.

4,13 km et 15 virages seront au programme pour départager les meilleurs pilotes moto du monde. On retrouvera même des sections légendaires telles que Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend et Dequetteville Terrace, empruntées il y a quelques années par les Formule 1.

Faire débouler des prototypes de MotoGP à plus de 300 km/h entre les arbres centenaires et les immeubles a tout de même réclamé une véritable adaptation en matière de zones de dégagement. Mais Carlos Ezpeleta promet que tout a été étudié pour éviter le drame sans dénaturer le spectacle.

« La cérémonie de présentation immersive, qui a permis aux personnes présentes de découvrir une vue à 360 degrés des plans, a constitué un moment marquant dans le parcours qui mènera Adélaïde à écrire un nouveau chapitre de l’histoire de ce sport » a annoncé le promoteur du championnat.

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Un circuit urbain mais sûr pour les pilotes ?

Peter Malinauskas, le Premier ministre d’Australie-Méridionale, quant à lui, se frotte déjà les mains : il promet un événement hybride mi-tracé traditionnel mi-urbain et espère attirer les foules.

Verrouillé au calendrier au moins jusqu’en 2032, le rendez-vous d’Adélaïde s’annonce déjà comme un immense coup de poker. Entre la promesse de retombées économiques colossales pour la région et les inévitables opposants qui montent au créneau avec des arguments recevables, Adélaïde s’apprête donc à accueillir le paddock MotoGP.

Rendez-vous en 2027.