Embarquez pour un tour de piste du futur circuit MotoGP d’Adélaïde, le premier circuit urbain de l’histoire
Le MotoGP s’offre un pari fou à 96 millions : un Grand Prix en pleine ville à Adélaïde dès 2027. Le projet vient de franchir une nouvelle étape avec la présentation officielle du tracé. Un circuit qui reprend une bonne partie du mythique circuit de Formule 1 des années 1980 et 90. Découverte en vidéo.
Malgré les contestations d’une partie des riverains, inquiets pour l’environnement avoisinant le tracé, le GP d’Australie 2027 prendra bel et bien ses quartiers à Adélaïde.
4,13 km et 15 virages seront au programme pour départager les meilleurs pilotes moto du monde. On retrouvera même des sections légendaires telles que Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend et Dequetteville Terrace, empruntées il y a quelques années par les Formule 1.
Faire débouler des prototypes de MotoGP à plus de 300 km/h entre les arbres centenaires et les immeubles a tout de même réclamé une véritable adaptation en matière de zones de dégagement. Mais Carlos Ezpeleta promet que tout a été étudié pour éviter le drame sans dénaturer le spectacle.
« La cérémonie de présentation immersive, qui a permis aux personnes présentes de découvrir une vue à 360 degrés des plans, a constitué un moment marquant dans le parcours qui mènera Adélaïde à écrire un nouveau chapitre de l’histoire de ce sport » a annoncé le promoteur du championnat.
Un circuit urbain mais sûr pour les pilotes ?
Peter Malinauskas, le Premier ministre d’Australie-Méridionale, quant à lui, se frotte déjà les mains : il promet un événement hybride mi-tracé traditionnel mi-urbain et espère attirer les foules.
Verrouillé au calendrier au moins jusqu’en 2032, le rendez-vous d’Adélaïde s’annonce déjà comme un immense coup de poker. Entre la promesse de retombées économiques colossales pour la région et les inévitables opposants qui montent au créneau avec des arguments recevables, Adélaïde s’apprête donc à accueillir le paddock MotoGP.
Rendez-vous en 2027.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération