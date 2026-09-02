Sur un marché moto où les constructeurs historiques affichent des résultats en baisse depuis le début de l’année 2026, Suzuki est l’un des rares à tirer son épingle du jeu.

En rassurant ses clients avec une garantie de 10 ans sur ses modèles et repositionnant à la baisse sa grille tarifaire, Suzuki s’est offert un nouveau souffle.

La marque japonaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et annonce aujourd’hui le lancement de ses offres de rentrée.

Le gros coup de rabot de cette rentrée dans la gamme Suzuki concerne le maxi-scooter Burgman 400. Les millésimes 2026 et 2027 voient leur prix dégringoler officiellement à 6 999 € au lieu des 8 299 € réclamés jusqu’ici. Une ristourne de 1 300 euros qui replace immédiatement le commuter d’Hamamatsu sur l’échiquier des déplacements urbains et périurbains.

Des promos à saisir jusqu’au 31 octobre

Dans le reste du catalogue Suzuki il y a également de quoi faire de bonnes affaires.

Du côté des roadsters : la GSX-8S 2025 brade son tarif avec 1 800 € de rabais (affichée à 7 499 €), tandis que la version 2026 tombe à 7 599 € (- 1 400 €). Il en va de même pour la GSX-S1000 2025 : à partir de 12 599 € au lieu de 13 799 €, soit une remise de 1 200 €, la GSX-S1000 2026 à partir de 12 599 € au lieu de 13 599 € et les GSX-S950 2025 (9 999 € au lieu de 10 999 €) et GSX-S950 2026 (9 999 € au lieu de 10 499 €).

La sportive GSX-8R rabote 1 000 € (dès 8 899 € en M5) et le tout nouveau supermotard DR-Z4SM perd un billet de 1 000 € pour s’échanger contre 7 999 €.

Du côté des aventurières, toute la famille V-Strom passe au hachoir. Comptez 1 500 € d’économie sur les grosses 1050 (DE ou SE), et entre 800 € et 1 300 € de remise sur les 800DE et 800SE selon les millésimes.

Suzuki prolonge également son taux de financement à 5,9 % sur l’ensemble du catalogue jusqu’au 30 septembre.