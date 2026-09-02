Kawasaki poursuit la présentation de sa gamme 2027 avec la confirmation du maintien de ses deux petites 125 cm3 : le roadster Z125 et la sportive Ninja 125.

Les deux modèles reposent sur un cadre treillis tubulaire en acier, monocylindre de 14 chevaux souple à bas régime, un écran numérique et l’ABS de série : une recette simple et efficace. Pour trouver de la nouveauté en ce qui les concerne, il faut regarder du côté des coloris proposés. La sportive Ninja 125 hérite en effet de trois nouvelles robes (Vert Lime, Gris Metallic Graphite/Noir Metallic Spark/Rouge Noble Frame Metallic et Noir Ebony/Gris Metallic Carbons).

Le roadster Z125 s’affiche en Noir Metallic Spark ou Gris Pearl Storm/Noir Ebony/Vert Metallic. Pour parfaire le confort, le catalogue d’accessoires officiels Kawasaki propose aux pilotes une selle basse (- 25 mm) sur la Z et une haute (+ 20 mm) sur la Ninja.

Des coloris inédits également pour les roadsters Z650 S et Z900

Récemment revue pour donner un coup de jeune au twin de 650 cm³, la Z650 S rempile avec son gabarit musclé, ses écopes élargies, son guidon grand angle et son écran TFT connecté à l’appli Rideology. Le contrôle de traction KTRC est de la partie, tout comme le shifter optionnel. Pour 2027, elle se déclinera en trois livrées : Noir Ebony/Gris Metallic Carbon, Rouge Candy Persimmon/Gris Metallic Carbon et Blanc Pearl Blizzard/Noir Ebony/Vert Lime Green Candy Type 3.

Enfin, la patronne Z900 et son quatre-cylindres de 948 cm³ poursuivent également leur carrière au sein de la gamme Kawa. Disponible en version standard, en déclinaison 70 kW pour les bridages A2, et en version SE suréquipée (étriers de frein avant Brembo et un amortisseur arrière Öhlins), la Z900 se distingue également avec son pack Performance, qui comprend notamment un silencieux d’échappement Akrapovič en carbone.

La gosse Z embarque toujours son armada électronique complète : centrale IMU, régulateur de vitesse, shifter double effet et navigation virage par virage.

On la retrouvera en 2027 déclinée en Rouge Candy Persimmon/Gris Metallic Carbon ou Pearl Blizzard White/Vert Lime Green Plasma/Noir Ebony pour les versions standards, et Gris Metallic Matte Graphenesteel/Gris Metallic Matte Carbon/Vert Golden Blazed pour la SE.