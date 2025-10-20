Une nouvelle Kawasaki Z650 S pour 2026

Arrivée sur le marché il y a près de dix ans et renouvelée en 2020, la Kawasaki Z650 a vu débarquer sur le marché plusieurs concurrentes aux dents longues.

Avec sa nouvelle Z650 S, Kawasaki revoit donc son roadster de moyenne cylindrée.

Affichant un nouveau look plus musclé, la nouvelle Z656 S profite d’une ergonomie inédite, avec des repose-pieds repositionnés, une nouvelle configuration de guidon large de type fat bar, ainsi que des améliorations apportées aux selles du pilote et du passager. La nouvelle position de conduite est plus inclinée vers l’avant, et s’accorde avec une selle avant revisitée, plus confortable, plus large et environ 20 mm plus haute que celle de l’ancienne Z650. Celle du passager gagne 20 mm en largeur et bénéficie aussi de 10 mm de rembourrage supplémentaire. Une selle Style ainsi qu’une selle ERGO-Fit abaissée de 20 mm font partie de la large gamme d’accessoires disponibles.

Les nouveaux carénages sont complétés par une tête de fourche au style plus agressif, intégrant un éclairage avant à LED à triple optique. Le feu arrière et les clignotants sont également à LED.

On retrouve également des protections de radiateurs en aluminium alors que des touches métalliques accentuent l’aspect haut de gamme de la moto japonaise.

Parmi les autres nouveautés, on note l’adoption d’un tableau de bord TFT de 4,3 pouces qui affiche toutes les informations essentielles tout en s’adaptant automatiquement à la luminosité ambiante pour offrir la meilleure lisibilité possible. L’affichage peut être basculé entre deux modes : le premier présente un compte-tours en bar-graph, tandis que le second propose un compte-tours hexagonal au design plus moderne. L’instrumentation fait aussi office d’interface avec l’application Kawasaki Rideology sur smartphone.

Une Kawasaki Z650 revue pour 2026

Sous son carénage, on retrouve toujours le bicylindre parallèle compact de 649 cm³. Un bloc qui optimise le couple dans les bas et moyens régimes.

L’embrayage anti-dribble garantit des changements de rapports en douceur, tandis qu’un couvercle de ventilateur de radiateur breveté canalise l’air chaud vers le bas, protégeant le pilote. Le shifter « Up » est pour sa part disponible en option.

Le système de freinage associe deux disques avant de 300 mm à un disque arrière de 220 mm. Pour 2026, l’ABS s’équipe d’une nouvelle technologie signée Continental.

Une gamme d’accessoires accompagne la nouvelle Z650 S, avec notamment des capots de selle passager assortis à la couleur, diverses options de bagagerie, ainsi qu’une prise USB-C discrètement intégrée dans la tête de fourche.

La nouvelle Z650 S sera disponible au premier trimestre 2026 en trois coloris. Son tarif sera prochainement communiqué par la marque.