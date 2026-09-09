Alors que les constructeurs chinois arrosent le marché européen avec un succès fulgurant, les géants indiens ont décidé de passer eux aussi à l’action.

TVS, déjà en charge de la production de la gamme 310 de BMW et de la nouvelle F 450 GS, passe à l’attaque en Europe sous son propre nom et dévoilé la TVS RTX 300, un trail mid-size taillé sur mesure pour le permis A2.

Développée autour de la nouvelle plateforme moteur maison baptisée RT-XD4 (moteur de 299,1 cm³ refroidi par liquide, 36 chevaux et 28,5 Nm de couple associé à une boîte 6 vitesses), la RTX 300 (180 kg en ordre de marche) ne vient pas pour faire de la figuration.

TVS a choisi d’y injecter un niveau d’équipement de série complet : écran TFT 5 pouces avec connectivité SmartXonnect, navigation et analyse de conduite, régulateur de vitesse, quatre modes de conduite (Urban, Rain, Tour, Rally), contrôle de traction, ABS désactivable, connectivité Bluetooth ainsi que quickshifter bidirectionnel et contrôle de la pression des pneus (sur la version Adventurer).

Un trail qui pourrait faire de l’ombre à la concurrence

La RTX 300 (garantie 5 ans) est donc proposée en 2 niveaux d’équipement : Essential et Adventurer. La version Essential sera disponible en Lightning Black et Pearl White à partir de novembre 2026 au tarif de 4 890 €.

La déclinaison Adventurer intègre pour sa part l’ensemble des spécifications de la version Essential et y ajoute un quickshifter bidirectionnel, le contrôle de la pression des pneus, des réglages de suspension avancés, des finitions haut de gamme, une chaîne à traitement laiton, une connectivité enrichie et des accessoires touring dédiés. Elle sera disponible en Viper Green en novembre à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.

TVS arrive donc sur le marché français des trails de moyennes cylindrées. Un segment où il faudra se faire une place au milieu des Kawasaki KLE 500, Honda NX500 et autres CF Moto 450 MT.