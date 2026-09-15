Si les constructeurs chinois ont habitué le marché à casser les prix, Benda a toujours préféré bousculer le secteur avec des choix technologiques atypiques.

Pour son tout dernier custom mid-size, Benda ne déroge pas à sa tradition. Derrière une silhouette de bobber/cruiser somme toute assez classique, ce qui n’est pas commun chez Benda, la Rock 707 dissimule deux innovations majeures totalement inédites sur ce niveau de gamme : une suspension pneumatique adaptative à l’arrière et un embrayage piloté électroniquement.

C’est donc l’une des particularités de ce custom, sa suspension arrière pneumatique à double chambre gérée électroniquement mesure le poids à bord (solo/duo) ainsi que l’état de la chaussée pour adapter l’amortissement en continu. À l’arrêt ou à très basse vitesse, la moto abaisse automatiquement son assiette de 30 mm (de 690 à 720 mm) pour permettre au pilote d’avoir les deux pieds parfaitement à plat au sol. Une fois relancée, elle remonte à sa hauteur de roulage.

La seconde grosse innovation signée Benda est l’embrayage électronique BEC MK-III. À l’image du système E-Clutch de Honda, ce dispositif autorise les démarrages, les passages de rapports et les arrêts complets sans jamais toucher au levier d’embrayage. Le levier manuel reste toutefois présent et fonctionnel si le pilote souhaite reprendre la main. La transmission finale est assurée par une courroie alors qu’un régulateur de vitesse est aussi proposé de série.

Un cruiser mid-size aux innovations techniques venu de Chine

Mécaniquement, la Benda Rock 707 est animée par un bicylindre en V de 692 cm³ développant 73 chevaux et 68 Nm de couple, une puissance qui la rend également bridable pour les permis A2.

Déjà disponible dans les concessions françaises, la nouvelle Benda Rock 707 (poids en ordre de marche de 226 kg) est affichée à 9 990 euros. Elle sera également l’une des attractions principales du stand Benda à l’EICMA de Milan.