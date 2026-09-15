Après Lorenzo Fellon il y a quelques saisons déjà, il y aura l’année prochaine un pilote français engagé dans le championnat du monde MotoGP, en catégorie Moto3 : David Da Costa.

Voilà un signal fort pour la vitesse tricolore. Lancé en 2022 par la Fédération Française de Motocyclisme, le programme « Génération Vitesse » enregistre son tout premier succès au plus haut niveau international.

Vice-Champion de France Promosport 125cc en 2021, Champion de France Objectif Grand Prix Pré-Moto3 by Motul, Da Costa a été intégré dès 2025 à l’Équipe de France Espoir Vitesse et sélectionné en Red Bull MotoGP Rookies Cup. Cette même année, David rejoint JEG Take Off GP, avec lequel il dispute sa deuxième saison en European Talent Cup.

En 2026, il gravit la dernière marche avant les Grands Prix en accédant au FIM MotoJunior avec JEG Take Off GP, parallèlement à une deuxième saison en Rookies Cup, avant de découvrir, donc, en 2027, la catégorie Moto3 du championnat du monde MotoGP.

Une récompense méritée pour un travail collectif

À 18 ans, ce pur produit de la filière tricolore viendra renforcer le contingent tricolore en Grand Prix, rejoignant les deux piliers du MotoGP, Fabio Quartararo et Johann Zarco.

C’est en marge du Grand Prix de Saint-Marin, disputé le week-end dernier à Misano que l’accord a été officialisé : Da Costa effectuera ses grands débuts mondiaux au sein de la structure italienne Rivacold Snipers Team. Une signature facilitée par le travail conjoint de la FFM et du promoteur du GP de France, Claude Michy.

Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme : « L’arrivée de David en Moto3 constitue un aboutissement majeur pour ce jeune pilote. Elle vient récompenser le travail mené à tous les échelons par les acteurs majeurs de la vitesse et valoriser notre championnat de France Objectif Grand Prix Moto4 by Motul. Cette réussite est également le fruit de l’accompagnement individualisé que nous proposons à nos meilleurs espoirs, à travers les stages de regroupement fédéraux mais aussi notre présence à leurs côtés sur les épreuves internationales, notamment en Championnat du Monde FIM MotoJunior.

Je tiens également à saluer le travail remarquable mené par Claude Michy et le JEG Take Off GP, qui ont contribué à créer les conditions favorables à l’éclosion de David au plus haut niveau. Souhaitons que cette première annonce en appelle bientôt d’autres, au regard du vivier de jeunes talents dont nous disposons aujourd’hui. En attendant, souhaitons à David le meilleur pour cette nouvelle étape majeure de sa carrière. »

Et après David Costa, un autre nom revient avec insistance dans le paddock Moto3, celui de Guillem Planques. Le jeune espoir français, auteur de coups d’éclat cette saison en Red Bull Rookies Cup pourrait également faire le grand saut l’année prochaine.

La relève arrive !