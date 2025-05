Zarco, cette valeur sûre sous-estimée qui égale Marquez

Et dire que certains envoyaient presque Johann Zarco en pré-retraite lors de sa signature dans le team LCR Honda il y a un an et demi.

Après une première saison passée au guidon d'une moto très en retrait en termes de performances, et donc de compétitivité, Johann Zarco renaît cette année, enchaînant les résultats de très haut vol.

Alignant plusieurs Top 10, le pilote tricolore a signé une performance magnifique en remportant le Grand Prix de France (sa seconde victoire en MotoGP), dans des conditions piégeuses, avant de confirmer lors du dernier Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, sur le sec, avec une seconde place.

Des performances qui permettent à Zarco d'occuper actuellement la cinquième place du classement du championnat du monde MotoGP.

À tel point, qu'il est de plus en plus difficile de parler d'exploit au moment de voir le Français franchir la ligne en vainqueur, et ce malgré une Honda qui reste encore perfectible sur de nombreux points.

Et pourtant, parmi les pilotes les plus plébiscités au moment d'évoquer les vainqueurs potentiels de Grand Prix dimanche après dimanche, Zarco fait encore figure d'outsider, au mieux.

C'en serait presque injuste pour le pilote tricolore, tant son niveau est stratosphérique quand on lui donne entre les mains une machine capable de rivaliser avec le reste de la grille, ce qui n'a pas toujours été le cas, hélas, durant sa carrière en MotoGP.

Johann Zarco est-il considéré à sa juste valeur ?

Double champion du monde Moto2, ne l'oublions pas, Johann Zarco a vécu une carrière en MotoGP pour le moins atypique. Arrivé chez Tech3 et Yamaha auréolé de son titre en Moto2, Zarco a été d'entrée de jeu dans le coup. Enchaînant les bonnes places et figurant régulièrement, le pilote Yamaha, également capable de coups d'éclat en qualification s'ouvre les portes de l'équipe officielle KTM. Un rêve qui tourne vite au cauchemar, le mariage Zarco/KTM ne prenant pas. Quittant le team officiel en milieu de saison 2019, il trouve alors refuge au sein du team LCR Honda pour une pige de quelques courses seulement, sans y briller.

Alors qu'un retour en Moto2, ou un départ en Superbike est évoqué, Zarco s'accroche à son rêve de MotoGP, et se relance finalement au sein du team Avintia, au guidon d'une Ducati. Bien lui en a pris puisqu'après une saison 2021 où tout aurait pu définitivement basculer du mauvais côté pour le Français, il signe avec le Team Pramac, avec pour coéquipier Jorge Martin.

Un engagement qui lui redonne des ailes, et des ambitions. Légitimes.

Régulièrement Top 5 durant ses deux premières saisons au sein de Pramac, Johann Zarco connaît enfin le Graal d'une victoire en MotoGP le 21 octobre 2023 en Australie.

Choisissant de s'établir dans la durée, Zarco a retrouvé en 2024 Lucio Cecchinello, et son team LCR, faisant le pari de développer une Honda alors en pleine crise de performance. Un choix payant. Après une saison 2024 très compliquée, le Français, véritable chef d'orchestre du développement de Honda renaît une nouvelle fois depuis le début de cette saison 2025.

Le leader de Honda, c'est Zarco

Le pilote tricolore, qui rêve ouvertement, et légitimement, d'un guidon au sein de l'équipe d'usine l'année prochaine porte quasiment à lui seul le renouveau du constructeur nippon en MotoGP.

À tel point que lorsqu'on étudie les résultats de Zarco avec Honda, le vétéran de la catégorie réalise à son guidon des choses inédites depuis un certain Marc Marquez. Monter deux fois sur le podium consécutivement n'avait pas été fait depuis 2021, alors que le nombre maximal de points inscrits par un pilote Honda depuis le début de la décennie est de 142, et que Zarco en compte déjà 97 en seulement sept courses.

Zarco, qui aura 35 ans le 16 juillet prochain, est à la fois au crépuscule de sa carrière, mais aussi à son apogée.

Avec un contrat qui expire bientôt, Zarco pourrait, devrait, être un élément très convoité sur le marché des transferts. Et pourtant, son nom n'est que rarement cité pour les guidons les plus prestigieux. Hormis celui de la machine officielle Honda. Ce qui ne serait que justice tant le travail abattu par le Français pour redonner à Honda ses lettres de noblesse a été colossal depuis une saison et demie.

Pilote au talent incroyable et à la force de travail exemplaire, Johann Zarco mériterait de terminer sa carrière au guidon d'une moto d'usine. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre Honda de lui offrir ce plaisir.