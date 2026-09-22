KTM revient de si loin qu’il refuse désormais de vendre même 1 % de son équipe MotoGP

La scène aurait été difficile à imaginer au plus fort de la crise. KTM brûlait alors ses liquidités, sa production avait été perturbée et les économies imposées au groupe avaient naturellement placé son coûteux programme MotoGP sous surveillance. Au Red Bull Ring, Gottfried Neumeister parle désormais d'une entreprise ayant réussi son « turnaround ».

Au deuxième trimestre 2026, KTM est revenue à l'équilibre au niveau EBIT, retrouvant pour la première fois depuis presque deux ans une situation opérationnelle positive. Et cette amélioration change complètement le discours sur le MotoGP.

« Nous ne vendrons même pas une petite partie »

Neumeister se souvient parfaitement des questions qui lui étaient posées un an auparavant. KTM pourrait-il encore financer la compétition ? Fallait-il vendre son programme MotoGP ? Ou faire entrer un investisseur extérieur, sur un modèle comparable à celui adopté par Mercedes en Formule 1 ?

Cette dernière hypothèse a bien été envisagée dans les réflexions entourant la crise. Elle est désormais écartée. « Nous avons signé l'accord de cinq ans avec Dorna. C'est très clair : nous ne vendrons pas l'équipe, nous n'en vendrons pas une petite partie. Nous sommes pleinement engagés. »

KTM sera donc présent durant la nouvelle réglementation 850 cc/Pirelli à partir de 2027, avec un engagement courant jusqu'en 2031.

La crise avait pourtant atteint directement la course

Neumeister ne cherche pas à réécrire ce qui s'est passé. Les difficultés financières de KTM avaient eu des conséquences sur les moyens disponibles pour développer les motos. Et le dirigeant reconnaît aujourd'hui la contradiction dans laquelle se trouvait l'entreprise.

Comment demander à une équipe de gagner lorsque chaque dépense doit être discutée ? Sa réponse est particulièrement révélatrice : « Si vous voulez courir, il faut avoir une certaine générosité. »

Et il prend un exemple concret : si Pit Beirer demande un spécialiste en aérodynamique, la réponse ne peut pas systématiquement être de trouver encore une économie. « Sinon, vous ne pouvez pas gagner. » Neumeister reconnaît ainsi que les pilotes ont eux aussi subi une crise dont ils n'étaient aucunement responsables.

KTM doit maintenant convaincre Bajaj que courir rapporte

La situation demeure néanmoins différente de celle d'avant la crise. Bajaj détient désormais une participation de contrôle dans KTM et le programme sportif doit pouvoir justifier économiquement son existence.

Neumeister assume cette réalité. Après des centaines de suppressions de postes, comment expliquer que l'entreprise continue simultanément à consacrer des sommes considérables à la compétition ? Pour KTM, la réponse tient à la valeur commerciale de la course.

« Gagner le dimanche, vendre le lundi » reste, selon son patron, une réalité pour la marque : les résultats sportifs doivent nourrir les ventes et la valeur de KTM. Le constructeur revendique déjà cette saison une victoire au Dakar et six titres mondiaux dans différentes disciplines. Mais il lui en manque précisément un.

Le MotoGP devient le titre qui manque à KTM

« Le titre MotoGP est l'un des rares que nous n'avons pas encore gagné », rappelle Neumeister. Voilà pourquoi la nouvelle réglementation de 2027 représente beaucoup plus qu'une prolongation de contrat. KTM changera entièrement son dispositif pilotes avec Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio dans l'équipe officielle, tandis que Luca Marini et le rookie Senna Agius rejoindront Tech3.

Le constructeur disposera parallèlement d'une nouvelle RC16 de 850 cc, des pneus Pirelli et d'un règlement technique redistribuant largement les cartes. KTM ne promet pas un titre immédiat. Neumeister reconnaît lui-même qu'un tel objectif ne se décrète pas d'une saison à l'autre.

Mais le changement de perspective reste spectaculaire. Il y a un an, KTM devait convaincre qu'il pourrait simplement continuer à courir. Aujourd'hui, son patron affirme qu'il dispose du budget, refuse de céder la moindre part de son équipe et explique que le MotoGP est précisément le championnat qu'il reste à conquérir.

Le constructeur autrichien n'est certainement pas sorti de tous les défis nés de sa crise. Mais au Red Bull Ring, il vient au moins de transformer une question existentielle — “KTM va-t-il quitter le MotoGP ?” — en une ambition beaucoup plus sportive : “quand pourra-t-il enfin le gagner ?”