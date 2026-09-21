La Royal Enfield Flying Flea C6 est-elle l’une des meilleures motos électriques du marché ?

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2026 marque les 125 ans de Royal Enfield. Un événement qui coïncide avec une véritable révolution pour la plus ancienne marque de motos en production continue, qui lance sa toute première moto électrique, la Royal Enfield Flying Flea C6 (C pour Classic et 6 pour son positionnement dans la future gamme numérotée de 1 à 10).

Celle-ci tire son nom d’un modèle né pendant la Seconde Guerre mondiale et développé en Grande-Bretagne pour être facilement transportable par les troupes aéroportées grâce à un poids de moins de 60 kg. Animée par un deux-temps de 125 cm³, elle permit aux soldats de se déplacer rapidement sur le front après un parachutage dans un berceau métallique.

Non contente d’emprunter son nom à ce modèle emblématique de l’histoire militaire de la marque désormais passée sous pavillon indien, la nouvelle Royal Enfield Flying Flea C6 adopte la même philosophie de légèreté et de facilité.

Les petits plats dans les grands

Royal Enfield n’a pas lésiné sur les moyens en débloquant près de 40 millions pour le projet. Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes : 200 ingénieurs, plus de 46 brevets déposés, et 85 motos qui ont parcouru un total de 125 000 km lors des essais. Y compris à plus de 2400 mètres d’altitude, une première pour un modèle électrique, et avec des passages de gué de 500 m. La Royal Enfield Flying Flea C6 est exclusivement produite dans l’usine de la marque à Chennai, dans le sud-est de l’Inde, et les premiers modèles arrivent en concession chez nous. L’occasion de vérifier si elle remplit ses nombreuses promesses.

Niveau design d’abord, cette petite moto ne ressemble à aucune autre en s’inspirant des lignes de son aîné avec notamment le concept de cadre exosquelette bien visible, le petit phare rond et la fourche à parallélogramme type Girder. Cette dernière a l’avantage d’être robuste et plus légère qu’une fourche télescopique traditionnelle.

Outre son côté néo-rétro assumé, la Flying Flea C6 surprend avec ses dimensions extrêmement contenues, surtout en largeur : 2 089 mm de long pour 831 mm de larges rétroviseurs inclus. L’empattement affiche 1 366 mm quand la selle suspendue culmine à 823 mm seulement. Les motard(e) s de moins de 1m70 seront ravis de savoir qu’ils pourront poser les deux pieds par terre à l’arrêt. Notre modèle d’essai était en configuration une place mais sachez que l’extension pour un passager est livrée de série pour être installée en quelques minutes.

Royal Enfield a soigné le look de sa moto mais aussi la qualité de fabrication. Assemblage et matériaux sont plutôt sérieux et dans le haut du panier sur le segment des équivalents 125 cm3. Le châssis en aluminium est monté sur la batterie qui fait office d’élément structurel, et la Flying Flea C6 affiche un poids contenu à 124 kg. Si l’envie vous prenait de la poser au sol, vous pourriez la soulever sans trop de problèmes.

Trois coloris sont proposés, en vert, full black et un élégant blanc avec des éléments couleur champagne et une élégante selle bleue. Notez que les poignées sont même assorties au coloris de la selle. Chic jusqu’au bout, mais elles ne sont pas chauffantes.

La suspension hydraulique de 100 mm à l’avant est associée à un mono amortisseur arrière avec 110 mm de débattement. Le freinage est assuré par un disque de 260 mm à l’avant et 220 mm à l’arrière avec ABS en courbe. Royal Enfield a opté pour des pneus CEAT, marque italienne fondée en 1924 et elle aussi passée sous pavillon indien. Nous n’avons pas eu à nous en plaindre lors de notre essai qui s’est déroulé par temps sec à la mi-septembre. Reste donc à voir si le bilan est aussi positif sur route humide. Ceci étant la C6 est dotée d’un contrôle de traction, lui aussi actif en courbe, et de plusieurs modes de conduite comme on le verra plus loin.

Une moto connectée

Autant dire qu’on n’en attendait pas autant d’une moto affichée à moins de 6 000 euros. Responsable du département EV de Royal Enfield qui nous a présenté le système embarqué dans le moindre détail, Matt Cardenas parle de Software Defined Vehicle, des termes qu’on connait déjà dans le monde de l’automobile. Capable d’être mise à jour à distance, la C6 pourra évoluer et même gagner des fonctionnalités. Toujours est-il qu’aucun modèle concurrent n’atteint un tel niveau de sophistication actuellement.

Ainsi, la moto est livrée sans clé de contact physique. Tout passe par le smartphone avec un numéro de téléphone qui est associé à une Flying Flea C6. Celle-ci peut s’allumer à distance via l’application, ou en s’approchant du véhicule. Le propriétaire peut aussi s’il le souhaite ajouter un niveau supplémentaire de sécurité en définissant un code PIN à six chiffres. Code qu’on pourra aussi définir pour prêter la moto à un tiers. Après trois jours d’essai, nous n’avons jamais rencontré le moindre problème. Seul grief, le temps d’allumage n’est pas instantané.

L’instrumentation est entièrement numérique, avec un écran couleur 3,5 pouces très lumineux dont l’affichage bascule automatiquement en mode nuit. Intuitive, l’interface basée sur un noyau Android est particulièrement réussie, à la fois riche en informations et toujours bien lisible. Bien que l’écran soit tactile et utilisable avec des gants, les icônes peuvent être difficiles à utiliser et on préférera passer par les commandes sur la gauche du guidon, qui sont rétro-éclairées. Quand on vous dit qu’ils ont mis le paquet.

Quelques secondes suffisent pour maîtriser tous les menus avec un bouton de validation au niveau du pouce gauche et un retour à la page d’accueil à l’index. C’est propre et efficace mais tout n’est pas non plus parfait. Les commandes des clignotants sont trop proches du pavé directionnel et on tâtonne pour les trouver en attendant de s’y habituer. Notez au passage que les clignotants n’ont pas de fonction d’arrêt automatique. La Flying Flea C6 est tellement bien équipée qu’on en deviendrait presque trop gourmand.

L’application a bénéficié du même soin et propose les mêmes fonctionnalités que le système embarqué, qu’il s’agisse des statistiques, du suivi de la recharge et du déverrouillage à distance, ou encore de la localisation de la moto. On dispose aussi de la navigation avec Google Maps avec toutes les fonctionnalités de l’application de Google. Royal Enfield a néanmoins ajouté un élément important pour une moto électrique, en indiquant si la destination peut être atteinte avec le niveau de charge actuel. Une fois qu’elle a été sélectionnée, il suffit de la pousser vers l’écran d’instrumentation.

On dispose ainsi de la navigation alors que le téléphone est rangé dans le berceau doté de la recharge sans fil à 15 W dans le rangement sur le dessus du faux réservoir. Celui-ci dispose aussi d’un port USB type C pour recharger le smartphone plus rapidement.

Pas de batterie amovible mais une recharge simplifiée

D’une capacité de 3,91 kWh, la batterie lithium-ion arbore des ailettes afin d’optimiser le refroidissement par air de l’enveloppe en magnésium. Elle alimente un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 8 kW de puissance nominale et 15,4 kW en pic, avec 60 Nm de couple. Situé en position basse, juste derrière les repose-pieds, il est relié à une transmission par une courroie.

Malgré des dimensions très compactes, la Royal Enfield Flying Flea C6 dispose d’un chargeur embarqué de sorte à ne pas avoir à transporter un gros bloc secteur à l’instar de l’Ultraviolette F77. La batterie n’est pas amovible comme sur les Maeving par exemple, mais le constructeur a eu la bonne idée d’intégrer un port de recharge standard sur le côté droit de la C6.

La moto est livrée avec un câble qui peut encaisser une puissance de 2,2 kW, mais il est aussi possible d’utiliser un câble d’alimentation classique tels que celui d’une planche à raclette par exemple. Et histoire d’éviter la moindre surchauffe, le système permet de baisser l’ampérage. Toujours est-il que le câble d’origine permet de retrouver 1 % de batterie par minute ou de passer 20 à 80 % en 65 minutes. C’est bien mieux qu’une Maeving RM1S ou que l’Ultraviolette F77 Mach 2 qui chapeautent la gamme en équivalent 125. Notez qu’une fois branchée, il est possible de verrouiller le câble, chose que nombre de concurrents ont là aussi oublié de proposer.