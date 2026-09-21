Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Royal Enfield

Essai

La Royal Enfield Flying Flea C6 est-elle l’une des meilleures motos électriques du marché ?

Dans Moto / Nouveauté

Driss Abdi

1  

3. L'avis de la rédaction sur la Royal Enfield Flying Flea C6

 

La Royal Enfield Flying Flea C6 est-elle l’une des meilleures motos électriques du marché ?

Royal Enfield Flying Flea C6 est une moto électrique qui risque fort de mettre la concurrence à mal. Mieux finie qu'une Super Soco en entrée de gamme, elle bénéficie d'un équipement à faire pâlir l'Ultraviolette F77 Mach 2 et autres Maeving bien plus onéreuses et pas plus performantes. Et à défaut d'offrir une vraie révolution en matière d'autonomie qui reste très classique, c'est également celle qui offre la recharge la plus rapide actuellement. Futur carton ? Possible tant le tarif est bien placé. Reste encore à développer le réseau de distribution qui s'annonce limité, du moins dans un premier temps.

Caradisiac a aimé

  • Le look néo-rétro

  • Le poids plume et les dimensions compactes

  • La qualité de fabrication

  • Les performances et les modes de conduite

  • Le rapport équipements/prix imbattable

  • Les fonctions connectées très pratiques

  • Le chargeur embarqué et le câble de recharge standard

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le bruit de la courroie primaire

  • L'absence de protection

  • La selle trop ferme

  • La commande des clignotants

 

Royal Enfield Flying Flea C6
Look
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Aspects pratiques
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Instrumentation
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Ergonomie/confort
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
Sonorité
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Prix d’achat
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport qualité/prix
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport à la concurrence
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Consommation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6

La fiche technique de la Royal Enfield Flying Flea C6

  • Moteur : électrique synchrone à aimant permanent, refroidissement par air
  • Puissance max : 15,4 kW
  • Couple : 60 Nm
  • Transmission finale : par courroie
  • Batterie : lithium ion, carter en alliage de magnésium, refroidissement par air, 3.91 kWh
  • Chargeur : intégré, connecteurs C13 et C14
  • Temps de charge : 20 à 80% en 65 min
  • Autonomie : 104 km en cycle urbain (WMTC 1), 81 km en cycle péri-urbain (WMTC 2)
  • Longueur : 2.089 mm
  • Largeur : 831 mm avec rétroviseurs
  • Hauteur : 1.122 mm sans rétroviseurs
  • Hauteur de selle : 823 mm
  • Garde au sol : 207 mm
  • Empattement : 1.366 mm
  • Poids : 124 kg
  • Suspension avant : Type Girder à double suspension hydraulique, débattement 100 mm
  • Suspension arrière : amortisseur central à piston flottant, débattement 110 mm
  • Pneu avant : 90/90-19 M/C 52P TL CEAT
  • Pneu arrière : 90/90-19 M/C 58P TL CEAT
  • Frein avant : Disque de 260 mm, étrier à double piston, ABS double canal réglable sur 3 modes
  • Frein arrière : Disque de 220 mm, étrier à simple piston, ABS double canal désactivable

Disponibilités / Prix

  • Coloris : vert, blanc, noir
  • Prix : 5.990 euros
  • Disponibilité : octobre 2026
Page précédente

Photos (56)

Voir tout

Sommaire

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Royal Enfield

Voir toute l'actu Royal Enfield

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto