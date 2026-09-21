La Royal Enfield Flying Flea C6 est-elle l’une des meilleures motos électriques du marché ?
3. L'avis de la rédaction sur la Royal Enfield Flying Flea C6
Royal Enfield Flying Flea C6 est une moto électrique qui risque fort de mettre la concurrence à mal. Mieux finie qu'une Super Soco en entrée de gamme, elle bénéficie d'un équipement à faire pâlir l'Ultraviolette F77 Mach 2 et autres Maeving bien plus onéreuses et pas plus performantes. Et à défaut d'offrir une vraie révolution en matière d'autonomie qui reste très classique, c'est également celle qui offre la recharge la plus rapide actuellement. Futur carton ? Possible tant le tarif est bien placé. Reste encore à développer le réseau de distribution qui s'annonce limité, du moins dans un premier temps.
Caradisiac a aimé
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Le look néo-rétro
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Le poids plume et les dimensions compactes
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La qualité de fabrication
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Les performances et les modes de conduite
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Le rapport équipements/prix imbattable
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Les fonctions connectées très pratiques
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Le chargeur embarqué et le câble de recharge standard
Caradisiac n'a pas aimé
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Le bruit de la courroie primaire
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L'absence de protection
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La selle trop ferme
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La commande des clignotants
|Royal Enfield Flying Flea C6
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Royal Enfield Flying Flea C6
- Moteur : électrique synchrone à aimant permanent, refroidissement par air
- Puissance max : 15,4 kW
- Couple : 60 Nm
- Transmission finale : par courroie
- Batterie : lithium ion, carter en alliage de magnésium, refroidissement par air, 3.91 kWh
- Chargeur : intégré, connecteurs C13 et C14
- Temps de charge : 20 à 80% en 65 min
- Autonomie : 104 km en cycle urbain (WMTC 1), 81 km en cycle péri-urbain (WMTC 2)
- Longueur : 2.089 mm
- Largeur : 831 mm avec rétroviseurs
- Hauteur : 1.122 mm sans rétroviseurs
- Hauteur de selle : 823 mm
- Garde au sol : 207 mm
- Empattement : 1.366 mm
- Poids : 124 kg
- Suspension avant : Type Girder à double suspension hydraulique, débattement 100 mm
- Suspension arrière : amortisseur central à piston flottant, débattement 110 mm
- Pneu avant : 90/90-19 M/C 52P TL CEAT
- Pneu arrière : 90/90-19 M/C 58P TL CEAT
- Frein avant : Disque de 260 mm, étrier à double piston, ABS double canal réglable sur 3 modes
- Frein arrière : Disque de 220 mm, étrier à simple piston, ABS double canal désactivable
Disponibilités / Prix
- Coloris : vert, blanc, noir
- Prix : 5.990 euros
- Disponibilité : octobre 2026
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