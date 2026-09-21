Royal Enfield Flying Flea C6 est une moto électrique qui risque fort de mettre la concurrence à mal. Mieux finie qu'une Super Soco en entrée de gamme, elle bénéficie d'un équipement à faire pâlir l'Ultraviolette F77 Mach 2 et autres Maeving bien plus onéreuses et pas plus performantes. Et à défaut d'offrir une vraie révolution en matière d'autonomie qui reste très classique, c'est également celle qui offre la recharge la plus rapide actuellement. Futur carton ? Possible tant le tarif est bien placé. Reste encore à développer le réseau de distribution qui s'annonce limité, du moins dans un premier temps.

Caradisiac a aimé

Le look néo-rétro

Le poids plume et les dimensions compactes

La qualité de fabrication

Les performances et les modes de conduite

Le rapport équipements/prix imbattable

Les fonctions connectées très pratiques

Le chargeur embarqué et le câble de recharge standard

Caradisiac n'a pas aimé

Le bruit de la courroie primaire

L'absence de protection

La selle trop ferme

La commande des clignotants

Royal Enfield Flying Flea C6 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Royal Enfield Flying Flea C6

Moteur : électrique synchrone à aimant permanent, refroidissement par air

Puissance max : 15,4 kW

Couple : 60 Nm

Transmission finale : par courroie

Batterie : lithium ion, carter en alliage de magnésium, refroidissement par air, 3.91 kWh

Chargeur : intégré, connecteurs C13 et C14

Temps de charge : 20 à 80% en 65 min

Autonomie : 104 km en cycle urbain (WMTC 1), 81 km en cycle péri-urbain (WMTC 2)

Longueur : 2.089 mm

Largeur : 831 mm avec rétroviseurs

Hauteur : 1.122 mm sans rétroviseurs

Hauteur de selle : 823 mm

Garde au sol : 207 mm

Empattement : 1.366 mm

Poids : 124 kg

Suspension avant : Type Girder à double suspension hydraulique, débattement 100 mm

Suspension arrière : amortisseur central à piston flottant, débattement 110 mm

Pneu avant : 90/90-19 M/C 52P TL CEAT

Pneu arrière : 90/90-19 M/C 58P TL CEAT

Frein avant : Disque de 260 mm, étrier à double piston, ABS double canal réglable sur 3 modes

Frein arrière : Disque de 220 mm, étrier à simple piston, ABS double canal désactivable

Disponibilités / Prix