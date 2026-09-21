« Mais elle est toute petite cette moto » nous dirons plusieurs passants alors que nous nous apprêtons à prendre la route au guidon de la Royal Enfield Flying Flea C6. La position de conduite est naturelle et il est possible d’avancer les repose-pieds, simplement en les inversant. On se retrouve alors avec une position proche de celle d’un scooter. En revanche, tout le monde s’accorde à trouver la selle bien trop ferme et régler les règles d’amortissement n’y changeront rien. Heureusement que la C6 n’a pas vocation de grande routière.

À propos de l’amortissement, la fourche Girder en aluminium forgé est aussi jolie à regarder travailler qu’elle est efficace. Elle absorbe efficacement les irrégularités et sa géométrie offre une excellente stabilité au freinage. Et tant mieux avec des freins qui bénéficient d’un excellent mordant, avec un ABS qui intervient très vite sur l’arrière.

Le large guidon permet aux rétroviseurs d’offrir une excellente vision arrière, mais ils ne facilitent pas l’inter-file alors que la C6 fait preuve d’une agilité incroyable en ville comme sur route. Les changements d’angles rapides sont aisés grâce à la masse qui est bien équilibrée et au châssis bien rigide. On se prendrait presque pour un pilote chevronné sur le terrain de jeu offert par la Vallée de Chevreuse où s’est déroulée la première partie de notre essai. L’amortisseur arrière atténue les trépidations et le train avant permet de soigner les trajectoires

De retour en ville, la Royal Enfield Flying Flea C6 n’a rien de bien impressionnante arrêtée au feu rouge. Mais passé au vert, elle dépose pratiquement toute la faune thermique avec une facilité déconcertante. Le contrôle de traction est parfaitement calibré et la moto vraiment rassurante malgré le couple instantané.

Bien entendu, plusieurs modes de conduite sont disponibles et passer de l’un à l’autre est extrêmement simple grâce à la molette située sur la gauche du guidon, et qui permet aussi d’activer la marche arrière.

Le mode City est forcément celui que recommande le constructeur pour rouler en ville. Il permet tout de même d’emprunter les voies rapides avec un bridage à 90 km/h, mais il manque tout de même de puissance au moment des relances ou lors des départs arrêtés. Le mode City dispose aussi d’un freinage régénératif en relâchant la poignée de l’accélérateur. D’une puissance maximale de 6 kW, il impose une bonne dose d’anticipation car il n’est pas possible de procéder à l’arrêt complet de la moto. Comme dans tous les modes, il est aussi possible de forcer la régénération en poussant la poignée de gaz vers l’avant.

Sur autoroute, le bien nommé mode Highway autorise une vitesse maximale de 112 km/h selon nos mesures. Surtout, il permet de relâcher la poignée de l’accélérateur dans les phases de descente, et de profiter de l’effet roue libre. Tout le contraire du mode Rain qui propose le maximum de régénération et de contrôle de traction, tout en délivrant une moindre puissance.

Enfin, le mode Perso est vite devenu notre préféré. Il autorise un réglage très fin des différents paramètres, qu’il s’agisse de l’ABS et du contrôle de traction réglables sur trois niveaux ou complètement désactivés, de la réponse à la poignée, de la puissance et du freinage régénératif.

Mode Perso activé, la Royal Enfield Flying Flea C6 est un petit missile qui se faufile partout, mais qui a aussi ses limites comme pour toutes les motos électriques. S’il est possible d’atteindre les 100 km d’autonomie annoncée en ville, vous ne dépasserez pas les 50 km poignée en coin sur autoroute. Dommage car la gestion thermique est particulièrement efficace. Quoi qu’il en soit, pour qui sait intelligemment gérer la puissance, c’est l’une des rares motos électriques qu’on pourra recommander non seulement à ceux qui habitent en centre-ville, mais encore et surtout aux habitants de banlieue qui doivent emprunter l’autoroute sur une partie de leur trajet quotidien. Surtout s’ils disposent d’une solution de recharge à destination.