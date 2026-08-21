Modèle iconique de la marque Royal Enfield, l'Himalayan fait l'actualité.

Alors qu'une inédite version 440 est attendue pour les prochains jours en Inde, un nouveau membre va bientôt garnir la famille : l'Himalayan 750.

Des images dévoilées par nos confrères britanniques de MCN (motorcyclenews.com) dévoilent en effet un prototype très abouti de la future Royal Enfield Himalayan 750. La future moto d'aventure a été surprise lors d'essais effectués près du centre technologique de la marque indienne, dans le Leicestershire (centre de l'Angleterre).

L'information nous vient directement de Balakrishnan Govindarajan, PDG de Royal Enfield, « Oui, nous allons présenter le nouveau modèle 750 cm³ à l'EICMA. Il est prêt, et le moment est venu de le lancer sur le marché. »

Voilà qui a le mérite d'être clair.

Un trail indien plutôt pensé pour le bitume que les cailloux

Le trail sera équipé d'un moteur bicylindre parallèle refroidi par air/huile (avec calage à 270°), d'un accélérateur électronique (Ride-by-Wire). On pourrait donc retrouver plusieurs modes de conduite, un régulateur de vitesse et un contrôle de traction.

À l'avant, la moto repose sur une jante en alliage de 19 pouces chaussée d'un pneu routier CEAT. Fait inédit pour une Royal Enfield bicylindre, le freinage avant est assuré par un double disque avec étriers Bybre, tandis que la fourche inversée est fournie par Showa.

L'esthétique pioche à la fois dans le coup de crayon de la récente Himalayan 450 et dans l'univers du touring (bulle haute, grand réservoir, bulle de protection à demi-carénage façon Husqvarna Norden 901), ce qui laisse supposer que contrairement à ses petites soeurs, l'Himalayan 750 sera plus routière qu'aventurière.

Une nouvelle ambition pour l'Himalayan.