Après la Dark Flag 500, le premier bagger chinois à embarquer un moteur V4, Benda enfonce le clou avec la Dark Flag 950.

La 950 reprend le style bagger de la 500 en y ajoutant de la puissance avec un moteur V4 de 948 cm3, refroidi par liquide et doté de 16 soupapes. Un bloc qui développe 108,77 chevaux à 9 000 tr/min et un couple maximal de 85 Nm à 8 000 tr/min. À l’arrêt et au ralenti, le système désactive automatiquement les deux cylindres arrière pour réduire la chaleur diffusée vers le pilote et son passager en ville. Associée à une boîte de vitesses à six rapports et un embrayage anti-dribble, la transmission finale par courroie garantit un fonctionnement silencieux et sans entretien fastidieux.

Si l’esthétique reste fidèle aux lignes basses et étirées du genre (selle à seulement 690 mm du sol et empattement de 1 590 mm), le châssis ne fait aucun compromis avec un freinage confié à Brembo : double disque avant de 320 mm avec étriers radiaux Brembo M4.32, complété par un disque arrière de 260 mm, l’ABS, le contrôle de traction.

Un gros custom V4 à un tarif ultra-agressif

Côté partie-cycle, c’est une fourche inversée que l’on retrouve à l’avant et un double amortisseur hydraulique à l’arrière montés sur un cadre tubulaire en acier, pour un poids total de 242 kg en ordre de marche.

Dotée d’un régulateur de vitesse, la Benda dispose aussi d’un écran TFT de 3,6 pouces et de deux prises USB-A et USB-C.

Commercialisée à la fin du mois de novembre prochain et accessible aux permis A, la Benda Dark Flag 950 sera proposée au tarif particulièrement agressif de 10 990 €, dans deux coloris : « Obsidian Black » et « Glimmering White ».