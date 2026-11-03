Présent sur l’édition 2026 du salon EICMA de Milan, Benda continue de bousculer les codes. Le constructeur chinois vient d’y révéler la Dark Flag 600 Ultra EC (Electronic Clutch). Une moto reposant sur un bloc quatre-cylindres en V de 598,5 cm³ à refroidissement liquide. Il développe 70,7 chevaux à 10 500 tr/min et offre 55 Nm de couple et est couplé à un accélérateur électronique Ride-by-Wire associé à une boîte six rapports.

La machine inaugure également un tout nouveau cadre double longeron, allégé de 3,5 kg (poids total de la moto à 254 kg) et affichant une rigidité en torsion supérieure de 40 % par rapport au modèle 500 Commander.

Cette nouvelle structure a permis d’intégrer une admission centrale plus volumineuse tout en affinant l’ergonomie : la moto perd 40 mm en largeur globale et recule ses repose-pieds de 11 mm pour une position de conduite nettement plus naturelle.

Suspension pneumatique et embrayage électronique

C’est sur le plan des équipements pratiques que la Dark Flag 600 se distingue, notamment avec une suspension pneumatique adaptative de seconde génération : la moto s’abaisse automatiquement à l’arrêt pour faciliter l’accès au sol et la pose des pieds, puis remonte à sa hauteur de fonctionnement dès qu’elle se met en mouvement.

La Benda dispose aussi d’un embrayage électronique BEC Mk III qui permet de démarrer, passer les vitesses et s’arrêter sans jamais toucher au levier d’embrayage (qui reste présent si le pilote souhaite repasser en mode 100 % manuel). Un régulateur de vitesse et le contrôle de traction de série complètent la dotation.

Le poste de pilotage associe un écran TFT principal à un second écran intégré directement sur le réservoir pour surveiller la jauge à essence et la température moteur. Une sellerie Orion à surpiqûres, une double sortie d’échappement symétrique, des prises USB-A/C et des commodos chromés sont aussi présents.

Outre la version « full », Benda déclinera cette Dark Flag 600 Ultra EC dans une variante 35 kW compatible avec le permis A2. Elle sera lancée en France dans une unique robe « Mecha Black » à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.