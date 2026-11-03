Spectaculaire, digne d’un film de science-fiction, hors du commun, difficile de rester sans réaction devant la dernière création de la marque toulousaine Brough Superior, qui s’est une nouvelle fois associé à la prestigieuse marque de voiture anglaise Aston Martin.

Après les AMB 001 et 001 Pro réservées à la piste, place maintenant à la route avec un roadster de plus futuristes. Les lignes toujours signées Aston Martin ne ressemblent à aucune autre moto au monde. Les points de ressemblances avec les modèles préférés de James bond ne manquent pas : ainsi, les prises d’air latérales des Aston Martin ont été réinterprétées, le double échappement ovale arbore des ailettes de refroidissement évoquant les canules des Vanquish, DB12 S et DBX S et les feux arrière adoptent des lamelles lumineuses semblables à celles des supercars Vulcan, Valkyrie et Valhalla. Enfin, le système de démarrage sans clé, le bouton d’allumage rétroéclairé et la sellerie en cuir travaillée à la main sont aussi un clin d’œil à Aston Martin.

Sur le plan mécanique, si les AMB 001 étaient dotées d’un turbo, ce n’est pas le cas de l’AMB 002, qui possède un moteur atmosphérique. Fini le bicylindre en V à 4 temps de 1 000 cm³, celui-ci dispose maintenant de 1 100 cc délivrant une puissance de 130 ch et un couple de 110 Nm, soit 30 % en plus par rapport au moteur de base des 001. L’ensemble revendique un poids de 190 kg et un centre de gravité particulière bas dû à l’usage massif de carbone et titane sur la partie supérieure de la moto. L’autre particularité est l’utilisation d’une suspension à double triangulation type Fior permettant de dissocier les contraintes de direction et de freinage pour annuler la plongée de l’avant, même sur les gros freinages sur l’angle.

Enfin, l’instrumentation est bien évidemment numérique. Circulaire, celle-ci est très peu visible quand on est à côté de la moto, mais le devient quand on est en position de conduite très penchée sur l’avant d’ailleurs.

Cette AMB 002 Roadster sera fabriquée à la main et limitée à 300 exemplaires dans le monde. Le carnet de commandes est d’ores et déjà ouvert, pour de premières livraisons annoncées à l’été 2027. Il vous faudra débourser la somme de 144 000 €, le prix de la rareté.