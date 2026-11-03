Vous en avez marre des motos traditionnelles, Kawasaki invente la moto à 4 pattes.

Vous ne le savez peut-être pas mais Kawasaki n’est pas qu’un constructeur de motot, mais c’est un énorme conglomérat. Il bénéficie donc d’une énorme capacité de recherche et développement comme on a pu le voir avec la commercialisation de moto à compresseur, hybride ou même leurs études sur l’hydrogène.

Aujourd’hui, le constructeur japonais va encore plus loin en présentant ce que pourrait être le moyen de déplacement de demain. On ne parle pas d’une moto, mais d’une sorte d’animal mécanique. Kawasaki annonce que l’objectif de ce projet est de proposer un véhicule offrant d’excellentes capacités de franchissement, une grande stabilité et le plaisir de maîtriser sa conduite. Pour réaliser ce pari, Corleo remplace les roues par quatre jambes articulées. Chaque patte se termine par un sabot en caoutchouc divisé gauche-droite, pour améliorer l’adhérence et la stabilité sur terrain accidenté.

Mesurant environ 1,60 m de haut, Corleo se pilote un peu comme un cheval en se mettant debout comme un cavalier ou sur une selle. Le contrôle s’effectuant via le poids, la posture et les mouvements du pilote (détectés sur les repose-pieds et le guidon).

Pas de foin pour le faire avancer mais de l’hydrogène alimenté par une pile à combustible. Toutes les informations nécessaires à la conduite sont retransmises sur un large écran.

Toujours en phase d’étude, il s’agit à l’heure actuelle d’une maquette à l’échelle 1, mais il y a fort à parier qu’une commercialisation soit possible dans quelques années. Des rumeurs indiquent ainsi que Kawasaki envisagerait cela pour 2035.