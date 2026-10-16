Il y a un an, la Kawasaki KLE500 faisait son grand retour dans la gamme de la marque japonaise.

L’aventurière, conçue pour se conformer à la réglementation A2 avec le bicylindre de 451 cm3 qui équipe les autres motos de la gamme 500 Kawasaki (45,3 chevaux), la polyvalente japonaise dispose d’un éclairage LED, d’une suspension est assurée par une fourche inversée KYB à cartouche spécialement développée, associée à une nouvelle suspension arrière Uni-Trak. L’ABS peut être désactivé pour la conduite en tout-terrain.

Comme d’autres modèles de la gamme Kawasaki, elle est également disponible en version SE avec des clignotants LED, un tableau de bord TFT, ainsi qu’un ensemble complet incluant une bulle plus large, des protège-mains et une grande plaque de protection.

Les compteurs TFT de la version SE et LCD du modèle standard permettent la connectivité avec l’application Rideology de Kawasaki.

La grande nouveauté du millésime 2027 de la Kawasaki KLE500 est la version SE Smartride, dotée d’un système d’embrayage à engagement automatique inédit et de pneumatiques sans chambre à air.

Cette technologie Smartride intègre un embrayage centrifuge mécanique compact au sein d’un ensemble d’embrayage conventionnel. Concrètement, avec ce système Smartride, il n’est plus nécessaire d’actionner le levier d’embrayage pour démarrer à l’arrêt ou s’immobiliser.

Le fonctionnement du système est entièrement mécanique et ne nécessite aucun composant électronique. Comme sur une moto à boîte de vitesses manuelle conventionnelle, le pilote peut toujours changer de rapport normalement en utilisant le levier d’embrayage et la pédale de sélection.

Toutes les versions du millésime 2027, standard comme SE, seront également proposées en différentes versions Edition, déclinées en trois configurations distinctes : Rally avec échappement titane Akrapovič, protection de radiateur, selle passager basse et prise USB-C, Adventure Tourer avec protection moteur et deux valises latérales de 21 litres, avec leurs supports et Edition avec prise USB-C et porte-paquet arrière avec top-case.