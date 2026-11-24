C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de voyages et de pistes poussiéreuses : la famille KLE s’agrandit chez Kawasaki avec la grande sœur de la 500 dévoilée l’année dernière : la KLE650.

Une moto qui affiche un look rallye puisant directement son inspiration dans la gamme motocross KX de la firme d’Akashi.

Sous son habillage bat une nouvelle évolution du bicylindre parallèle de 649 cm³ à refroidissement liquide maison. Pour l’occasion, les motoristes japonais l’ont doté d’un accélérateur électronique (ride-by-wire) ainsi que d’une admission et d’un échappement retravaillés afin d’offrir plus de coffre à bas et mi-régimes.

Sur la fiche technique, la cavalerie s’établit à 70 chevaux (51,6 kW) à 8 600 tr/min pour un couple maximal de 64 Nm à 6 700 tr/min, sous la surveillance d’un contrôle de traction KTRC et d’un régulateur de vitesse électronique de série.

Une moto taillée pour l’aventure

Contrairement à une Versys 650 exclusivement tournée vers la route, cette KLE650 assume pleinement sa vocation « off-road » avec un cadre treillis et des suspensions à grand débattement et des roues en 21 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière, chaussées de pneus Dunlop Trailmax Mixtour.

Le poids à sec reste contenu à 191 kg, avec une garde au sol généreuse de 190 mm. La hauteur de selle culmine à 870 mm (une selle basse optionnelle permet de descendre à 840 mm).

Côté freinage, deux disques avant de 300 mm et un disque arrière de 230 mm sont épaulés par un ABS déconnectable pour garder la main sur la terre. Le large guidon facilite le pilotage debout, tandis que la bulle rallye s’ajuste sur 3 hauteurs.

En parallèle du modèle standard (doté d’un compteur LCD de 5 pouces), Kawasaki propose une déclinaison KLE650 SE avec écran TFT couleur de 5 pouces connecté à l’application Rideology (avec navigation virage par virage et commandes vocales), shifter bidirectionnel KQS de série (en option sur la version de base), une bulle haute, des protège-mains renforcés sur un guidon aluminium D.I.D., un large sabot moteur en aluminium, une prise USB-C et des pneus tubeless.

Enfin, trois éditions accessoires clés en main (Rally, Adventure Tourer et Topcase) permettront d’adapter immédiatement la moto aux envies de son nouveau propriétaire.

Si Kawasaki a donné tous les détails sur sa nouveauté 2027, il reste encore à connaître le tarif de cette KLE650.