Il y a quelques mois, Patritalia S.p.A, un fonds d’investissement italien annonçait vouloir racheter Ducati. Manuel Ros, le président de Patritalia, l’affirmait alors : oui, l’offre d’achat pour 100 % des parts de Ducati Motor Holding a bel et bien été déposée sur la table de la haute direction du groupe VW.

La proposition, éconduite par le groupe allemand, n’a visiblement pas découragé Patritalia d’investir dans la moto, cette fois avec une nouvelle cible dans le viseur : MV Agusta.

En grande difficulté, le constructeur de Varèse est toujours dans l’incertitude quant à son avenir, notamment depuis que le groupe KTM a décidé de s’en débarrasser.

Après la procédure de sauvegarde activée il y a quelques semaines (gel temporaire des dettes, désignation d’un expert indépendant et négociations avec les créanciers pour restructurer les finances), MV Agusta se cherche un repreneur.

Une opportunité saisie par Patritalia, qui aurait soumis une offre pour acquérir cet autre joyau italien. La société d’investissement affirme même avoir déjà signé, le 28 septembre, un « accord préliminaire de vente et d’achat » pour la marque, pour un montant de 215 millions d’euros.

C’est à partir de ce point que l’imbroglio commence.

MV Agusta reste à vendre

Dans son communiqué, Patritalia indique : « Le 12 août 2026, lors d’une première visite au siège de MV Agusta à Varèse, Patritalia SpA a entamé des discussions avec les actionnaires actuels de MV Agusta en vue d’acquérir 100 % de la société et de ses participations, afin de préserver son patrimoine industriel et de relancer sa production. Le 28 septembre 2026, à l’issue de plusieurs réunions et négociations, un accord préliminaire a été signé pour la vente et l’achat d’actions représentant 100 % du capital social de MV Agusta Motor SpA – y compris toutes ses filiales italiennes et étrangères, ses sociétés en portefeuille et ses sociétés affiliées – sous réserve de certaines conditions économiques et opérationnelles. L’accord prévoit un investissement de deux cent quinze millions d’euros, déjà alloué et approuvé par PATRITALIA SpA, destiné à la revitalisation complète de MV Agusta et à la réactivation intégrale de tous les départements de l’entreprise. »

Problème, la société d’investissement affirme que les chiffres fournis par MV Agusta étaient inexacts, que la dette était bien supérieure à ce que le constructeur avait déclaré à Patritalia dans ses déclarations initiales et dans le prétendu contrat d’achat, et que de nombreuses autres irrégularités ont été constatées : « L’objectif initial était de finaliser la transaction avant fin octobre 2026. Cette prévision reposait sur les informations communiquées à l’époque, indiquant que la dette totale de l’entreprise s’élevait à environ 35 millions d’euros. Au cours des semaines suivantes, Patritalia et ses consultants ont reçu des informations de plus en plus divergentes concernant l’endettement réel de l’entreprise. »

Et selon Patritalia, cet écart serait même de 95 millions d’euros.

La situation de MV Agusta reste donc confuse.

Plus récemment, dans un communiqué publié le 20 novembre dernier, MV Agusta a officiellement annoncé l’ouverture d’un appel d’offres concurrentiel pour la location-gérance et le rachat complet de l’entreprise, invitant les candidats potentiels à soumettre de « meilleures offres » d’ici au 21 décembre 2026. Autrement dit, aucun rachat n’est encore acté à ce jour avec une quelconque entité.

Une instabilité chronique qui semble désormais habituelle pour MV Agusta.