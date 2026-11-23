On connaissait depuis plusieurs années les motos chinoises bas de gamme, vendues à des tarifs défiants toute concurrence.

Il faut désormais, pour les constructeurs « historiques », composer avec des motos chinoises dont la qualité s’est considérablement renforcée, tandis que les constructeurs chinois misent maintenant sur le rapport prix/équipement pour se démarquer de la concurrence établie.

Car dans les concessions, les modèles venus de l’empire du Milieu ne se contentent plus d’être bon marché : ils embarquent souvent de série des équipements (écrans connectés, suspensions réglables, freinage de renom) qui peuvent coûter bien plus sur d’autres marques.

Alors, comment font-ils pour afficher de tels prix ?

Premier levier évident : le coût horaire de la main-d’œuvre manufacturière. Selon les données analysées par InMoto, il tournerait autour de 9,50 dollars en Chine, contre environ 32,70 dollars en Italie et près de 50 dollars en Allemagne.

Sur une simulation de 15 heures de travail pour assembler une moto, l’addition grimpe à 491 dollars en Italie contre seulement 143 dollars en Chine, soit près de 350 dollars d’écart rien que sur la main-d’œuvre par machine, avec un différentiel atteignant jusqu’à 80 % face à l’Allemagne.

Une industrie robotisée et des volumes qui font la différence sur le prix final des motos

Pour autant, réduire la réussite chinoise aux seuls salaires serait une erreur. Ce qui fait réellement la différence sur le terrain industriel, c’est un écosystème taillé pour le volume, que ce soit une proximité géographique redoutable puisque dans les grands bassins industriels chinois, les fabricants de moteurs, cadres, pièces moulées ou composants électriques sont souvent à côté les uns des autres, réduisant drastiquement les coûts logistiques et les délais.

En produisant par millions d’unités, les géants chinois amortissent également leurs investissements en recherche et développement, souvent l’un des postes de dépenses les plus coûteux, et leurs coûts fixes bien plus vite que les marques européennes aux volumes plus modestes.

Enfin, selon la Fédération internationale de robotique, la Chine a installé environ 354 000 robots industriels en 2025, soit près de 59 % de toutes les nouvelles installations dans le monde.

Face à cette machine de guerre industrielle, sans compter sur les subventions allouées par l’État chinois à ses constructeurs, les Européens doivent composer avec une énergie plus chère, des normes environnementales et réglementaires exigeantes ainsi que le maintien de réseaux et de services après-vente locaux.

De quoi expliquer pourquoi la bataille des tarifs s’annonce plus rude que jamais dans les années à venir.

Avec une issue inéluctable ?