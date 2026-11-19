Valentino Rossi dévoile enfin son autobiographie officielle, le cadeau de Noël idéal pour tous les fans !
Cinq ans après avoir raccroché le cuir, Valentino Rossi fait à nouveau vibrer la planète moto. Disponible en librairies depuis ce mercredi 18 novembre, l’autobiographie tant attendue de Valentino Rossi retrace sans filtre sa carrière hors-norme, des premiers tours de roues à Tavullia jusqu’aux neuf titres mondiaux et ses duels légendaires en MotoGP.
Depuis sa retraite des Grands Prix fin 2021, sa reconversion sur quatre roues en Endurance et en tant que patron de team, les fans de Valentino Rossi attendaient avec impatience qu’il couche sur le papier les coulisses de ses vingt-six saisons au plus haut niveau.
Sortie officiellement ce 18 novembre 2026, l’autobiographie du mythique numéro 46, écrite avec le journaliste italien Giorgio Terruzzi, nous plonge au cœur de l’intimité, du paddock et de l’état d’esprit d’un compétiteur qui a révolutionné la popularité de la moto moderne, aussi bien sur la piste qu’en dehors.
Des coulisses de ses sacres aux rivalités électriques avec Biaggi, Stoner et Márquez ce livre autobiographique revient sur les moments charnières de son épopée : les débuts en 125 et 250 cm³, le passage historique de Honda à Yamaha en 2004, les titres et les rivalités avec Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner, Jorge Lorenzo et, bien sûr, l’épisode de la saison 2015 face à Marc Márquez.
Un incontournable à glisser sous le sapin pour Noël
Riche en anecdotes inédites, en confidences de paddock et en réflexions sur l’évolution technologique et humaine du MotoGP, cette autobiographie s’impose déjà comme le livre de chevet incontournable de cette fin d’année 2026 pour tous les amoureux de sports mécaniques.
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, voilà donc une idée de cadeau toute trouvée pour replonger dans la carrière et la vie du numéro 46.
Le livre « Mon Histoire », est disponible aux éditions Marabout au prix public conseillé de 22,95 euros.
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