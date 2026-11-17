Depuis sa naissance en 2007, la Street Triple fait figure de référence sur le marché des roadsters sportifs avec un rapport poids/puissance parmi les plus intéressants.

Pour 2027, la firme d’Hinckley ne se contente pas d’une simple mise à jour : elle repart quasi d’une feuille blanche pour offrir une arme redoutable sur route comme sur circuit.

Au cœur de cette refonte bat un inédit trois-cylindres en ligne de 798 cm³, développé à partir des travaux menés par Triumph pour la prochaine génération du championnat du monde Moto2 (la catégorie intermédiaire du championnat du monde MotoGP). La cavalerie grimpe désormais à 135 chevaux tandis que le couple culmine à 86 Nm, avec un gain moyen de 10 % sur l’ensemble de la plage de régimes.

Et cela a bien bossé du côté d’Hinckley avec une distribution à faible inertie avec linguets revêtus de DLC et arbres à cames plus agressifs, des soupapes agrandies, un taux de compression relevé et des conduits d’admission à haut débit alimentés par deux prises d’air intégrées au cadre. Une nouvelle boîte de vitesses et un nouvel échappement logé sous le moteur avec double sortie vers le bas pour abaisser le centre de gravité complètent les modifications.

Une Street Triple encore plus performante et technologique

Côté châssis (tout alu), la nouvelle Triumph Street Triple 798 RS affiche un record de légèreté. Grâce à un nouveau cadre, une boucle arrière et un réservoir de 15 litres intégralement en aluminium, le roadster sportif affiche un poids plume record de 183 kg tous pleins faits.

L’équipement s’annonce également redoutable : fourche inversée Showa Big Piston de 41 mm, mono-amortisseur Öhlins STX46 entièrement réglable, étriers Brembo Stylema mordant des disques de 310 mm et monte pneumatique Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 d’origine. La hauteur de selle standard est de 836 mm. Une biellette de suspension arrière est proposée en accessoire et permet de l’abaisser de 15 mm alors qu’une selle basse optionnelle apporte 30 mm supplémentaires, soit jusqu’à 45 mm de réduction cumulée et une hauteur minimale de 791 mm.

La nouvelle venue franchit aussi un cap technologique. Elle embarque une centrale inertielle pilotant 7 modes de conduite (dont 2 personnalisables), un régulateur de vitesse, un Launch Control, un anti-wheeling, un contrôle de glisse « Traction Control + », l’ABS en courbe, un quickshifter bidirectionnel optimisé et même un éclairage adaptatif en virage.

Mais la pièce maîtresse du poste de pilotage est le nouvel écran tactile TFT HD Bosch de 7 pouces intégrant Apple CarPlay et Android Auto sans fil (commandable au guidon ou à la voix via Siri et Google Gemini en roulant) et offrant de multiples fonctionnalités comme la navigation, la musique, la messagerie et d’autres applications.

Une prise USB-C située dans le poste de pilotage permet la recharge rapide des appareils compatibles.

Attendue dans les concessions françaises dès janvier 2027 (en coloris Sapphire Black, Interstellar Blue ou Carnival Red), cette nouvelle Triumph Street Triple 798 RS s’affiche au tarif de 13 995 €, assortie d’une garantie constructeur de 3 ans kilométrage illimité.

La concurrence est prévenue !