Triumph annonce en avant-première trois nouveaux modèles pour 2027
Triumph accélère la mise à jour de sa gamme avec quatre nouveautés majeures réparties sur le dernier trimestre 2026. Au programme, en plus de la nouvelle Bonneville T40, on découvrira bientôt la Tiger 1200 2027, la Street Triple 798 et la Tiger 900 version 2027.
C'est décidément un journée chargée du côté d'Hinckley.
En marge de la présentation complète de la nouvelle Bonneville T40, Triumph a également dévoilé ses prochaines grandes annonces pour la fin de cette année 2026.
Le prochain modèle à être dévoilé sera la nouvelle Tiger 1200, le 27 octobre. Si les images révèlent le nouveau look de la plus grosse déclinaison de la famille Tiger, la marque anglaise a également confirmé que son moteur trois cylindres de 1 200 cm³ sera revisé et offrira des performances revues. Au menu également de ce lifting, on retrouvera plus de technologie et un système de suspension annoncé comme : "le plus sophistiqué jamais monté sur une moto Triumph".
Une fin d'année en apothéose avec encore trois nouveautés Triumph à découvrir
Le 17 novembre, Triumph présentera la toute nouvelle Street Triple 798. Celle-ci sera équipée du nouveau moteur de 798 cm³ développé pour la catégorie Moto2 du championnat du monde MotoGP 2027. Triumph a également confirmé que les spécifications de la Street Triple 798 seront encore plus axées sur la performance que celles des modèles précédents.
Dernier modèle Triumph à être dévoilé en 2026 (le 15 décembre), la nouvelle Tiger 900 sera pour sa part équipée de série d’un moteur plus puissant et optimisé, d’un châssis amélioré, de technologies d’aide à la conduite optimisées et d’une connectivité de nouvelle génération.
La nouvelle Tiger 1200 et la Street Triple 798 seront toutes deux exposées en avant-première au salon EICMA de Milan début novembre.
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