C'est décidément un journée chargée du côté d'Hinckley.

En marge de la présentation complète de la nouvelle Bonneville T40, Triumph a également dévoilé ses prochaines grandes annonces pour la fin de cette année 2026.

Le prochain modèle à être dévoilé sera la nouvelle Tiger 1200, le 27 octobre. Si les images révèlent le nouveau look de la plus grosse déclinaison de la famille Tiger, la marque anglaise a également confirmé que son moteur trois cylindres de 1 200 cm³ sera revisé et offrira des performances revues. Au menu également de ce lifting, on retrouvera plus de technologie et un système de suspension annoncé comme : "le plus sophistiqué jamais monté sur une moto Triumph".

Une fin d'année en apothéose avec encore trois nouveautés Triumph à découvrir

Le 17 novembre, Triumph présentera la toute nouvelle Street Triple 798. Celle-ci sera équipée du nouveau moteur de 798 cm³ développé pour la catégorie Moto2 du championnat du monde MotoGP 2027. Triumph a également confirmé que les spécifications de la Street Triple 798 seront encore plus axées sur la performance que celles des modèles précédents.

Dernier modèle Triumph à être dévoilé en 2026 (le 15 décembre), la nouvelle Tiger 900 sera pour sa part équipée de série d’un moteur plus puissant et optimisé, d’un châssis amélioré, de technologies d’aide à la conduite optimisées et d’une connectivité de nouvelle génération.

La nouvelle Tiger 1200 et la Street Triple 798 seront toutes deux exposées en avant-première au salon EICMA de Milan début novembre.