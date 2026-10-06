Après la Speed 400, la Scrambler 400 X, la Tracker 400 et la Thruxton 400, voici le moment pour Triumph de dévoiler un nouveau modèle reposant sur la plateforme de 400 cm3 : les Bonneville T40 et T40 Black.

Équipés d’une nouvelle version du moteur de la série TR de 400 cm³, ces nouveaux modèles allient le design intemporel de la Bonneville et des performances contemporaines.

La T40 bénéficie d’un réglage moteur unique développé exclusivement pour la Bonneville. Elle reçoit une culasse révisée et une cartographie moteur spécifique qui offre 32 chevaux à 7 000 tr/min et un couple maximal de 36 Nm dès 5 000 tr/min.

Dernières nées de la lignée Bonneville, les T40 et T40 Black reprennent l’ADN stylistique inimitable des modèles plus imposants de la gamme avec le réservoir de carburant en forme de larme, le phare rond (à LED), les garde-boue allongés et le silencieux « peashooter ».

Les fourches de style classique, les deux amortisseurs arrière et les roues (avant de 18 pouces et arrière de 17 pouces) complètent le look.

Deux looks pour une Bonneville accessible aux permis A2

Ce design intemporel s’accompagne sur les deux modèles de cette « petite » Bonneville de technologies modernes.

Un écran TFT couleur de 4 pouces, avec affichage circulaire et connectivité smartphone complète (navigation cartographique GPX intégrée, musique, appels), 5 modes de conduite disponibles (Route, Pluie, Éco + 2 modes personnalisables), l’ABS en virage, un contrôle de traction en virage, un régulateur de vitesse et l’alerte de freinage d’urgence (ESS) sont de série, tout comme l’éclairage full LED, des clignotants à extinction automatique, une béquille centrale et une prise USB-C.

Côté partie-cycle, on retrouve sur les nouvelles Bonneville un freinage assuré par un étrier de frein avant à deux pistons et un disque de frein avant monobloc, ainsi que des durites tressées.

Conçues pour séduire à la fois les débutants comme les pilotes plus chevronnés, les T40 misent sur l’accessibilité. Avec une hauteur de selle de 790 mm et un poids prêt à l’emploi de 191 kg, la Bonneville T40 présente des dimensions compactes. Une selle basse est même disponible en option, en noir ou en marron, et permet de réduire encore la hauteur de selle de 20 mm, pour atteindre 770 mm.

La Triumph Bonneville T40 est disponible en trois coloris distinctifs inspirés de l’héritage de la marque : « Meriden blue/Tangerine », « Aegean blue/Fusion white » et « Fusion white/Phantom black ».

La T40 est aussi déclinée en version Black. Elle se démarque de la version standard par un traitement sombre avec livrées « Matt Pewter Grey » ou « Matt Phantom Black », des jantes en aluminium noir brillant contrastant avec des rayons en acier brillant, des carters de moteur thermolaqués, associés à un collecteur et un silencieux noircis.

Les prix de la Bonneville T40 et de la T40 Black seront annoncés début 2027, avant l’arrivée des premières motos chez les concessionnaires Triumph prévue pour le printemps prochain.