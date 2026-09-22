Rappelez-vous… Il y a tout juste un an sur le circuit Paul Ricard, l’équipe officielle BMW Motorrad World Endurance Team buvait la tasse à moins de trente minutes du drapeau à damier. Une panne qui faisait s’envoler en fumée la victoire sous le soleil du Castellet.

Ce n’était qu’une question de temps pour le team BMW. Le trio Michael van der Mark, Markus Reiterberger et Steven Odendaal, au guidon de la M 1000 RR n° 37 s’est cette fois offert une victoire de prestige. Et pas seulement : ils ont par la même occasion le titre de Champions du Monde FIM EWC. BMW l’emporte au général pour seulement 4 petits points face aux tenants du titre du YART Yamaha. C’est tout simplement une grande première historique pour une marque européenne dans la catégorie reine de l’endurance.

Des titres mondiaux pour BMW et Triumph

Le constructeur n’est pas le seul à avoir brillé cette saison en compétition.

Triumph a également connu les joies d’un premier titre mondial en championnat du monde FIM. Cette fois, c’est en motocross, avec l''Espagnol Guillem Farres, sacré Champion du Monde MX2 2026, flanqué de son coéquipier Camden McLellan qui verrouille la deuxième place du général. Résultat des courses : titre Pilotes ET titre Constructeurs dans la besace de Triumph avec sa TF 250-X.

La domination de Triumph sur le championnat a été impressionnante : 11 Grands Prix remportés sur 19, 21 victoires de manche et 26 podiums dans la saison.

Et ce seulement trois ans après avoir débarqué dans la catégorie. Un formidable coup de pub pour la TFX-250, disponible dans l’ensemble du réseau de concessionnaires Motocross et Enduro de Triumph à partir de 10 595 euros.