Ducati Desmo450 SM : le missile italien qui veut atomiser le Supermotard !
Après avoir mis un pied dans la boue du motocross avec sa Desmo450 MX, Ducati remet une pièce dans la machine. Cette fois-ci, la firme de Borgo Panigale entend frapper fort avec la toute nouvelle Desmo450 SM.
Quand Ducati décide de se lancer dans un nouveau projet, la marque ne fait jamais les choses à moitié.
Après le monde du cross, Ducati s’ouvre à un nouvel univers inédit : le Supermotard de compétition, avec sa Desmo450 SM.
Une moto qui repose sur une base solide, la Desmo450 MX, avec le monocylindre de 449,6 cm3 qui offre 63,5 chevaux à 9 400 tr/min et rupte à 11 900 tr/min et une partie-cycle affûtée : cadre aluminium ultra-léger, suspensions Showa développées sur-mesure (fourche inversée de 49 mm à cartouche scellée entièrement réglable avec 280 mm de débattement) et freinage Brembo Stylema avec disque Galfer de 310 mm. La moto peut aussi compter sur des jantes Excel tubeless de 16,5 « à l’avant et 17 » à l’arrière chaussées en Metzeler Racetec Slick SM (gain de 1,2 kg de masse non suspendue), associées à un embrayage antidribble Suter et un shifter actif.
Ducati intègre aussi un système de Control de Traction (DTC) spécifique, capable de mesurer le glissement réel de la roue, un quickshifter et un embrayage antidribble signé Suter, sans oublier le Launch Control et le frein moteur paramétrable via l’application X-Link.
Ducati Desmo450 SM : le missile qui fait déjà transpirer la concurrence
Côté entretien, le premier Supermotard de course de Ducati (109 kg en ordre de marche sans carburant), propose des intervalles d’entretien de 15 heures pour la vidange, 45 heures pour le remplacement du piston et le contrôle du jeu aux soupapes et 90 heures pour la révision complète du moteur. Un module connecté Com-Link optionnel permet aussi un suivi prédictif de l’usure en fonction du traitement subit par la mécanique.
Proposée exclusivement dans son emblématique livrée rouge, la Desmo450 SM débarquera dans les concessions françaises dès décembre 2026 à partir de 13 590 euros.
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