Après la F 450 GS, BMW semble vouloir enfoncer le clou sur le marché des trails de moyennes cylindrées.

Et pour cela, la marque allemande compte venir combler le trou actuel dans sa gamme, entre la F 450 GS et la F 900 GS, avec une inédite F 600 GS.

Selon nos confrères allemands de Motorrad, à qui l’on doit l’information et les premières photos, le prototype de la moto serait même bien avancé.

À en croire les premiers éléments dont nous disposons aujourd’hui, la moto reposera sur le twin vertical à refroidissement liquide de 420 cm3 qui développe 48 chevaux de la F 450 GS. Mais il devrait être réalésé pour cuber cette fois environ 585 cm³, pour une puissance estimée entre 65 et 70 chevaux. De quoi la placer parfaitement entre les deux autres membres de la famille F GS.

Côté partie-cycle, la future F 600 GS devrait compter sur un cadre tubulaire en acier, une grosse fourche inversée à l’avant et un mono-amortisseur monté à droite à l’arrière. Le freinage serait confié à deux disques à l’avant, avec un ABS que l’on peut espérer désactivable.

Un nouveau trail de moyenne cylindrée signé BMW

Esthétiquement, la nouvelle signature visuelle avec l’optique avant à LED en « X » façon R 1300 GS est bien présente. Toutefois, le prototype surpris en développement se présente sans le traditionnel « bec » GS à l’avant.

Positionnée stratégiquement entre la F 450 GS (autour de 7 500 €) et les ténors de la catégorie autour de 11 500 €, son prix de base devrait s’installer légèrement sous ou autour de la barre des 10 000 €. D’autres déclinaisons basées sur cette même plateforme devraient logiquement suivre.

Pour la voir sur nos routes, il faudra tout de même faire preuve d’un peu de patience : la production en série de la BMW F 600 GS ne devrait démarrer qu’à l’été 2028. D’ici là, on aura le temps de la découvrir plus en détail.