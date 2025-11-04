En direct de Milan : la petite BMW GS arrive et elle pourrait faire un carton !

La nouvelle BMW F 450 GS marque une nouvelle étape dans la famille des modèles GS et s’adresse spécifiquement à la catégorie A2.

Entièrement repensée, la BMW F 450 GS est une moto trail sportive qui complète la gamme actuelle de modèles BMW Motorrad avec une proposition de moyenne cylindrée.

La nouvelle F 450 GS repose sur un tout nouveau bicylindre de 420 cm3 délivrant une puissance de 35 kW (48 chevaux, soit le maximum autorisé pour la catégorie A2) à 8 750 tr/min et un couple maximal de 43 Nm à 6 750 tr/min.

Il répond non seulement aux exigences de la norme Euro 5 +, et se distingue également par sa consommation particulièrement faible, avec seulement 3,8 litres aux 100 km annoncés par le constructeur allemand. Ce qui, combiné avec le réservoir de 14 litres offre une autonomie de plus de 350 km. L’intervalle d’entretien est de 10 000 km.

Une nouvelle GS dans la gamme BMW

La moto dispose également de l’embrayage Easy Ride (ERC), de série sur la version GS Trophy et disponible en option sur toutes les autres versions. Associé au Shift Assistant Pro, il permet de se passer complètement du levier d’embrayage, du démarrage aux changements de vitesse, en passant par les manœuvres. Le levier d’embrayage reste cependant présent et permet au pilote d’intervenir manuellement à tout moment si nécessaire. Il est couplé à une boîte de vitesses à six rapports et une transmission secondaire montée à gauche.

La BMW F 450 GS dispose également de modes de conduite « Rain », « Road » et « Enduro ».

L’équipement de série comprend également l’ABS Pro, le contrôle dynamique du freinage (DBC), le contrôle dynamique de la traction (DTC) et le contrôle du couple de frein moteur (MSR).

Le mode « Enduro Pro » additionnel, disponible à partir de la version Exclusive, est conçu pour une utilisation hors route avec des pneus tout-terrain et permet de désactiver l’ABS sur la roue arrière.

Un nouveau moteur pour la plus petite des GS

Côté partie-cycle, on retrouve un cadre tubulaire treillis en acier composé de tubes en acier soudés et de pièces forgées. Ce cadre intègre le moteur bicylindre en ligne comme élément porteur et est conçu pour être à la fois léger et robuste. La roue avant est guidée par une fourche inversée KYB (43 mm de débattement) réglable en détente et compression, tandis qu’à l’arrière c’est un bras oscillant double en aluminium moulé creux avec un amortisseur central KYB à amortissement progressif (précharge du ressort et détente réglables). Les versions Sport et GS Trophy sont équipées de la suspension dite « sport ».

La roue avant de la nouvelle BMW F 450 GS est équipée d’un frein à disque flottant avec un étrier fixe Brembo à 4 pistons et un disque de 310 mm de diamètre et, à l’arrière, c’est un frein à disque avec étrier flottant à un piston et un disque de 240 mm de diamètre qui assure le freinage. La moto est déjà équipée de série du système BMW ABS Pro avec l’ABS en virage.

La nouvelle BMW F 450 GS est équipée de jantes en aluminium coulé chaussées de pneus tubeless pour une utilisation sur route et hors route, de dimensions 100/90-19 à l’avant et 130/80-17 à l’arrière et d’une selle biplace (perchée à 845 mm). Les selles pilote basse noire (830 mm) et rallye haute noire/blanche/rouge (865 mm) sont disponibles dans la gamme des accessoires d’origine BMW Motorrad.

Outre l’éclairage LED, elle peut aussi compter sur une dotation de série qui comprend un grand écran TFT de 6,5 pouces et une prise USB-C.

La BMW GS la plus accessible du catalogue

La nouvelle BMW F 450 GS (178 kg en ordre de marche) est proposée en quatre versions : le modèle BMW F 450 GS Basis en Cosmic Black (7 500 euros) et la BMW F 450 GS Exclusive (+ 305 euros), également en Cosmic Black, avec repose-pieds tout-terrain, protège-mains, protection de soubassement en plastique, modes de conduite Pro, Shift Assistant Pro et pare-brise transparent.

Une autre variante d’équipement est la BMW F 450 GS Sport (+ 455 euros) en rouge Racing avec repose-pieds tout-terrain, protège-mains, protection de soubassement en plastique, les modes de conduite Pro, le Shift Assistant Pro, un pare-brise transparent et la suspension sport (avec fourche KYB réglable en détente et compression).

Enfin, la quatrième variante est la BMW F 450 GS Trophy (+ 780 euros) en bleu Racing métallisé. Elle est équipée de repose-pieds tout-terrain, de protège-mains blancs, des modes de conduite Pro, du Shift Assistant Pro, de la suspension sport, d’un pare-brise rallye teinté, d’une protection moteur en aluminium et de la nouvelle version améliorée de l’embrayage centrifuge : l’Easy Ride Clutch (ERC).

Nouvelle venue sur le marché des trails de moyennes cylindrées, cette BMW F 450 GS va entrer en concurrence directe avec des modèles comme la Honda NX500, proposée au même prix (7 499 euros) ou encore la CFMoto 450MT (à partir de 6 699 euros).

Le match des trails de moyennes cylindrées est lancé !