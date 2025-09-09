La BMW F 450 GS bientôt présentée !

L'attente touche à sa fin pour découvrir enfin la version définitive de la nouvelle BMW F 450 GS.

Le trail de moyenne cylindrée, dévoilé sous forme de concept lors du salon EICMA de Milan sera disponible dans les concessions du constructeur allemand au printemps prochain.

Et avant cela, c'est lors du prochain salon milanais, grand-messe de l'industrie moto, que la petite GS sera officiellement dévoilée au public.

Un an après le concept, on découvrira enfin la version de série. Une moto qui reposera sur un moteur bicylindre en ligne développé à partir de zéro et donc totalement inédit. Répondant à la classe A2, il délivre 35 kW (47,5 chevaux) et fournit un couple maximal dès les bas régimes.

Une nouveauté attendue sur le salon de Milan avant d'arriver en concessions au printemps suivant

Sur le plan du châssis, la BMW F 450 GS sera équipée d'une fourche inversée entièrement réglable et d'un amortisseur asservi à la charge, s'inspirant de la technologie utilisée dans le domaine du rallye-raid et de l'enduro. Avec un poids annoncé proche des 175 kg, la BMW F 450 GS pourra aussi compter sur l'ABS PRO BMW Motorrad (sensible à l'angle d'inclinaison) à un frein haute performance, en passant par des modes de pilotage librement configurables. La connectivité BMW embarquée et l'écran TFT de 6,5 pouces permettent de connecter la moto, le smartphone et d'autres accessoires. BMW promet également un niveau d'électronique comparable à celui embarqué sur sa grande sœur, la R 1300 GS.

Fabriqué en Inde par TVS, dans la même usine que la G 310 GS, le futur trail de moyenne cylindrée signé BMW sera également équipé d'un système de transmission automatique en option.