Pour son millésime 2027, la Kawasaki Ninja 650 corrige ses points faibles.

Exit donc la classique fourche télescopique : la sportive de moyenne cylindrée monte en gamme avec une fourche inversée Showa SFF-BP de 37 mm, couplée à un freinage radial à 4 pistons et un amortisseur arrière retravaillé.

Grâce à une réduction de la pression d’amortissement avec l’adoption d’un piston de plus grand diamètre que sur les versions précédentes, cette nouvelle fourche et le nouveau réglage de la suspension arrière, grâce à un ressort au tarage renforcé, offrent un meilleur contrôle et des transferts de masse plus maîtrisés. Rassurant pour le pilote. Le nouveau garde-boue avant adopte par ailleurs une conception plus large latéralement, avec une forme couvrant davantage les fourreaux extérieurs de la fourche.

Le passage de deux à quatre pistons améliore également la réponse des freins et contribue à offrir un freinage plus progressif et maîtrisé.

Une sportive accessible mais plus affûtée

Côté techno, l’instrumentation de la Kawasaki Ninja 650 évolue avec un écran TFT couleur de 4,3 pouces qui gère désormais la navigation GPS et les commandes vocales via l’application Rideology.

D’un point de vue mécanique, la sportive mid-size peut toujours compter sur son bicylindre de 649 cm³ offrant 68 chevaux et un couple de 64 Nm, pour un poids total de 194 kg tous pleins faits.

La nouvelle Kawasaki Ninja 650 2027 sera disponible en trois coloris : Vert Lime Green, Noir Metallic Flat Spark/Gris Metallic Carbon et Gris Metallic Matte Graphenesteel/Noir Metallic Spark au tarif de 8 349 euros.