Il va y avoir du grabuge sur le marché des sportives de moyennes cylindrées.

Présentée en Chine, la nouvelle Kove 650RR entend bien bousculer ce segment avec des arguments qui valent le coup d’œil.

Conçue dès le premier coup de crayon comme moto à l’ADN sportif, la Kove 650RR peut compter sur un bloc quatre-cylindres en ligne de 645 cm³ qui grimpe jusqu’à 15 000 tr/min pour offrir 126 chevaux et 69 Nm de couple. Fidèle à ces ambitions racing, elle ne pèse que 188 kg en ordre de marche grâce à un cadre et un bras oscillant en aluminium.

La partie-cycle est également affûtée avec des suspensions KYB réglables, des étriers radiaux Taisko à 4 pistons et même un amortisseur de direction électronique de série.

Puissance, assistances et tarif placé, la Kove 650RR a tout pour faire mal à la concurrence

Côté assistances, Kove n’a pas fait les choses à moitié. La 650RR embarque une centrale inertielle IMU 6 axes gérant l’ABS en courbe et le contrôle de traction sur l’angle, trois modes de conduite, un anti-wheeling, un launch control, un shifter bidirectionnel et un embrayage anti-dribble.

En plus de l’écran TFT couleur, la moto est dotée d’un radar arrière avec détecteur d’angles morts pour prévenir le pilote.

Et le prix me direz-vous ? Il est affiché à 33 977 yuans, soit environ 4 460 euros selon le taux de change actuel. Un tarif valable uniquement sur le marché chinois, cela s’entend. Toutefois, en cas d’arrivée en Europe, la Kove 650RR pourrait être disponible à moins de 9 000 euros. Face à une concurrence comme la Honda CBR600RR ou la Kawasaki Ninja ZX-6R, qui sont actuellement affichées à 11 699 euros, la Kove 650RR pourrait se faire une place.