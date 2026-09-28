Alors que la saison 2026 entretient toujours le suspense quand à son dénouement, le calendrier 2027 du MotoGP est déjà disponible !

À l’aube d’une nouvelle ère qui s’annonce excitante pour la catégorie reine, notamment avec l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement technique, 22 Grands Prix sont au programme aux quatre coins de la planète, de mars à novembre, pour une nouvelle saison qui accueille deux nouveaux circuits au calendrier.

Le premier est le tracé de Buenos Aires, qui fera suite à Goiana, au Brésil. L’Autódromo Oscar y Juan Gálvez, situé dans la capitale argentine accueillera le MotoGP pour le quatrième rendez-vous de 2027 (le 11 avril).

La seconde grande nouveauté de la saison 2027 est le très attendu nouveau circuit urbain d’Adélaïde, qui accueillera l’avant-dernier Grand Prix de l’année (le 14 novembre 2027). L’Australie-Méridionale offrira un cadre inédit pour la 21e manche du Championnat du Monde et verra les meilleurs pilotes moto du monde s’affronter au cœur de la ville.

Des classiques incontournables et deux nouveaux circuits, le programme qui attend les pilotes MotoGP s’annonce copieux.

Le calendrier complet du MotoGP 2027