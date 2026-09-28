22 Grands Prix, cinq continents, deux nouveaux circuits : le MotoGP présente son calendrier 2027
La Dorna et la FIM viennent de lever le voile sur le calendrier officiel de la saison MotoGP 2027. Au programme : 22 Grands Prix répartis sur cinq continents et l’intégration très attendue de deux nouveaux circuits pour étendre l’empreinte mondiale du championnat. Du grand spectacle en perspective.
Alors que la saison 2026 entretient toujours le suspense quand à son dénouement, le calendrier 2027 du MotoGP est déjà disponible !
À l’aube d’une nouvelle ère qui s’annonce excitante pour la catégorie reine, notamment avec l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement technique, 22 Grands Prix sont au programme aux quatre coins de la planète, de mars à novembre, pour une nouvelle saison qui accueille deux nouveaux circuits au calendrier.
Le premier est le tracé de Buenos Aires, qui fera suite à Goiana, au Brésil. L’Autódromo Oscar y Juan Gálvez, situé dans la capitale argentine accueillera le MotoGP pour le quatrième rendez-vous de 2027 (le 11 avril).
La seconde grande nouveauté de la saison 2027 est le très attendu nouveau circuit urbain d’Adélaïde, qui accueillera l’avant-dernier Grand Prix de l’année (le 14 novembre 2027). L’Australie-Méridionale offrira un cadre inédit pour la 21e manche du Championnat du Monde et verra les meilleurs pilotes moto du monde s’affronter au cœur de la ville.
Des classiques incontournables et deux nouveaux circuits, le programme qui attend les pilotes MotoGP s’annonce copieux.
Le calendrier complet du MotoGP 2027
- Thaïlande à Buriram le 7 mars
- Qatar à Lusail le 14 mars
- Brésil à Goiânia le 4 avril
- Argentine à Buenos Aires le 11 avril
- Etats-Unis à Austin le 25 avril
- Espagne à Jerez le 9 mai
- France au Mans le 16 mai
- Italie au Mugello le 30 mai
- Catalogne à Barcelone le 13 juin
- Pays-Bas à Assen le 27 juin
- Allemagne au Sachsenring le 11 juillet
- Tchéquie à Brno le 18 juillet
- Grande-Bretagne à Silverstone le 15 août
- Autriche à Spielberg le 29 août
- Saint-Marin à Misano le 12 septembre
- Aragon au MotorLand le 19 septembre
- Portugal à Portimao le 3 octobre
- Japon à Motegi le 17 octobre
- Malaisie à Sepang le 24 octobre
- Indonésie à Mandalika le 31 octobre
- Australie à Adelaïde le 14 novembre
- Valence à Cheste le 28 novembre
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