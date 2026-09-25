Modèle sportif qui célèbre le succès remporté dans la légendaire course de côte de Pikes Peak, la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak se refait une beauté pour 2026.

Le caractère de la Pikes Peak est désormais renforcé par un lien encore plus étroit avec les motos officielles de compétition du constructeur de Borgo Panigale. Cette livrée exclusive, créée par le Centro Stile Ducati en collaboration avec Drudi Performance, associe en effet des éléments distinctifs des machines Ducati engagées en MotoGP et en World Superbike par la marque italienne.

Comme sur les déclinaisons précédentes, la Pikes Peak 2027 est équipée de nombreux composants en fibre de carbone ainsi que d’un silencieux Akrapovič en titane homologué pour la route. Parmi les autres éléments esthétiques distinctifs figurent une bulle basse fumée, des fourreaux de fourche Öhlins reconnaissables à leur anodisation dorée, une selle arborant le logo V4 et le badge Ducati Corse apposé sur le « bec ».

Sous les carénages, on retrouve le moteur V4 Granturismo de 1 158 cm³ avec vilebrequin contrarotatif issu de l’expérience de Ducati Corse en MotoGP. Un bloc qui développe 170 chevaux à 10 750 tr/min et un couple de 123,8 Nm à 9 000 tr/min.

L’outil ultime pour rouler vite et loin

La Multistrada Pikes Peak 2027 est aussi dotée d’éléments premium : monobras oscillant, roues de 17 pouces équipées de jantes forgées légères montées de pneumatiques sport-touring Pirelli Diablo Rosso IV (120/70 à l’avant et 190/55-17 à l’arrière), suspensions Öhlins Smart EC 2.0, système de freinage combiné électronique avec répartition avant-arrière qui active le frein arrière même lorsque seul le frein avant est actionné.

La Multistrada V4 Pikes Peak conserve l’équipement électronique de la Multistrada V4 S. Celui-ci comprend notamment, de série, une technologie radar à l’avant et à l’arrière permettant les fonctions de régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et de détection des angles morts (BSD), ainsi que l’introduction de l’alerte de collision frontale.

La Multistrada V4 Pikes Peak 2027 est d’ores et déjà disponible chez les concessionnaires européens et peut être configurée sur le site Internet de la marque, avec un tarif débutant à 33 590 €.