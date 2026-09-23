Traversant les décennies, la Vespa a symbolisé la Dolce Vita pour des générations entières.

Une forme iconique que Piaggio va maintenant pouvoir protéger des copies.

La décision rendue officielle cet été est historique : l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) vient d’approuver l’enregistrement de la forme de la Vespa Primavera en tant que marque tridimensionnelle. Ce statut protège la forme du modèle dans les 27 pays de l’Union européenne, et ce même en l’absence du nom « Vespa ». L’EUIPO considère ainsi que la forme de la Primavera a acquis un caractère distinctif grâce à son usage. En d’autres termes, sa silhouette permet au public d’identifier directement le modèle. La décision fait suite aux victoires déjà remportées par Piaggio en Italie et au Royaume-Uni.

Un design qui est désormais inimitable

Cette reconnaissance est particulièrement importante car elle ne se limite pas à figer un design spécifique, mais aussi à tous ceux pouvant être vus comme une évolution des modèles précédents, dans la mesure où ils conservent les traits essentiels ainsi que l’identité visuelle qui permet de les reconnaître. Vespa pourra donc continuer à faire évoluer la Primavera sans perdre la protection conférée par la marque tridimensionnelle, à condition de conserver les éléments qui définissent sa silhouette.

Malgré tout, cela ne donne pas à Piaggio le monopole absolu du scooter au look néo-rétro. En revanche, pour tous les constructeurs opportunistes (suivez mon regard) qui auront désormais la tentation de copier d’un peu trop près le galbe de la coque ou la ligne du tablier italien, la récréation est officiellement terminée.