Après avoir sillonné les circuits américains, la Harley-Davidson Bagger World Cup a débarqué cette saison en Europe. Elle a mis aux prises les moteurs V-Twin des motos de la plateforme Grand American Touring de Harley-Davidson spécialement préparés pour la course.

Cette première saison internationale s’est conclue le week-end dernier dans le cadre de l’épreuve autrichienne de MotoGP.

Le titre s’est joué à l’issue de la dernière course, après la victoire d’Oscar Gutiérrez lors de la première manche du samedi devançant Archie McDonald et James Rispoli. Alors que ses rivaux au championnat, Eric Granado et Andrea Iannone, ont tous deux abandonné, McDonald a livré une course maîtrisée pour terminer deuxième, s’assurant ainsi une avance de 21 points sur Gutiérrez avant la finale du dimanche.

Lors de la Course 2, remportée par Granado (deuxième victoire de la saison), Gutiérrez a terminé deuxième, tandis que McDonald a franchi la ligne d’arrivée en huitième position, marquant ainsi les points nécessaires pour remporter le titre du championnat.

Ce résultat a permis à McDonald de devenir le premier champion de l’histoire du championnat avec 202 points, soit neuf de plus que Gutiérrez (193 points), tandis que Granado a complété le podium du championnat avec un point de retard, totalisant 192 points.

Une première saison réussie pour Harley-Davidson et le MotoGP

Si on pouvait douter de l’intérêt d’aligner des monstres de 300 kg flanqués de sacoches sur des tracés de Grand Prix, la réponse sur la piste est sans appel : de la bagarre à tous les étages, du bruit et un suspense jusqu’à l’ultime tour de roues.

Harley-Davidson et la FIM viennent de lancer une catégorie rafraîchissante qui dépoussière gentiment le paysage de la compétition et réunit deux mondes : « Cette première saison visait à poser les fondations et à démontrer le potentiel de la compétition. Le spectacle offert a dépassé toutes nos attentes : cinq vainqueurs différents, toutes les équipes montées sur le podium et quatre pilotes abordant la dernière manche encore en lice pour le titre. Par ailleurs, voir des tee-shirts Harley-Davidson dans le paddock et les tribunes du MotoGP, et assister au rapprochement de deux communautés moto très différentes autour de la course, a été une expérience incroyablement gratifiante. Ce n’est que le début. Notre ambition est de continuer à développer la FIM Harley-Davidson Bagger World Cup en accueillant davantage d’équipes, de pilotes et de courses » a-t-on déjà déclaré chez Harley à l’issue de cette saison inaugurale.

Vivement la saison prochaine !