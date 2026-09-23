Sur le stand Brembo du salon Automechanika de Francfort, qui s’est tenu en début de mois en Allemagne, c’est le duo disque/plaquettes baptisé Greenance Plus qui faisait office de star.

L’idée ? Un disque de frein bénéficiant d’un revêtement bicouche sans nickel appliqué par technologie laser (LMD). La promesse technique annonce du lourd : 90 % d’émissions de particules en moins par rapport à de la fonte traditionnelle, - 80 % d’usure superficielle, de quoi doubler la durée de vie de l’ensemble et une résistance renforcée contre la corrosion.

Une technologie qui vient directement répondre à l’entrée en vigueur de la norme Euro 7 pour le secteur automobile, prévue dès le 26 novembre prochain. L’UE ne s’attaquera désormais plus uniquement aux émissions l’échappement. Les particules de freinage et les microparticules de pneumatiques seront aussi mesurées.

Si cela ne concerne pas encore les motos et scooters, la firme compte développer ces ultimes innovations sur tous les véhicules et poursuivre la transition vers des formulations sans cuivre.

Parmi les nouveautés présentées à Francfort, on retrouve aussi la gamme « High Carbon » pour la réduction des bruits et vibrations, traitement UV contre la rouille et la ventilation brevetée « PVT » (Pillar Venting Technology) pour refroidir les disques en utilisation sévère.

Le reconditionnement répond également à une autre tendance majeure du marché de l’après-vente : la récupération de composants et la prolongation de leur durée de vie plutôt que leur remplacement systématique par des pièces neuves.

Des nouveautés que l’on guettera également sur le marché moto dans les prochaines semaines.