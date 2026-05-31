Norme Euro 7 : dernier casse-tête de la transition énergétique pour les flottes avant la fin du thermique ?

Le 29 novembre 2026, la norme antipollution Euro 7 entrera officiellement en vigueur pour les nouvelles homologations de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers.

Une évolution qui s’apparente à un accélérateur de transition, doublé d’une nette hausse des coûts de détention des modèles thermiques.

Mesure des pollutions hors échappement

La norme Euro 7, l’UE ne s’attaque plus uniquement aux émissions l’échappement. Les particules de freinage et les microparticules de pneumatiques sont désormais mesurées. De quoi intégrer dans le champ normatif les véhicules 100 % électrique.

La nouvelle norme impose par ailleurs aux BEV des seuils minimaux de durabilité pour les batteries. Celles-ci devront conserver au moins 80 % de leur capacité initiale après cinq ans ou 100 000 km parcourus. Un moyen de rassurer le marché de l’occasion, mais une contrainte industrielle de plus pour les constructeurs.

Hausse des prix des modèles thermiques

Pour valider les critères Euro 7, les moteurs thermiques devront embarquer des systèmes de post-traitement des gaz plus sophistiqués, multiplier les capteurs embarqués et garantir leur efficacité dans le temps sur des cycles de conduite réels élargis (températures extrêmes, trajets courts, démarrages à froid).

Mais cela a un coût. Et celui-ci sera inévitablement répercuté sur le prix catalogue des modèles. De quoi entraîner une inflation tarifaire du thermique qui devrait permettre réduire l’écart tarifaire avec les motorisations électriques, rendant celles-ci plus attractives.

Cap sur le tout électrique

Une stratégie à court terme consiste à anticiper les renouvellements de vagues de véhicules d’ici à l’automne 2027 afin de commander des modèles Euro 6, éprouvés et moins onéreux. Une autre tactique, plus structurelle, pousse à accélérer la bascule vers le tout électrique pour s’affranchir des futures évolutions sur les modèles thermiques. Et si la norme Euro 7 signifiait le chant du cygne de l’âge du pétrole pour les professionnels de la route.