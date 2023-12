Ce que les normes Euro7 vont changer pour les voitures

Ne pas compliquer davantage la tâche des constructeurs automobiles au moment où ils investissent des sommes considérables dans le développement de nouveaux modèles électriques. Voilà ce que demandaient les grands groupes européens aux parlementaires européens votant les futures règles liées aux limitations de la pollution des voitures neuves, qui doivent arriver d’ici 2027 au plus tard via la norme Euro7. Depuis l’année dernière, il était question d’abaisser sensiblement les seuils maximums de certaines émissions polluantes ce qui effrayait les constructeurs. Le législateur européen a tenu compte de ces remarques en conservant finalement les mêmes niveaux de pollution pour les voitures thermiques neuves que ceux de la réglementation actuelle.

Mais il y a quand même de nouvelles limitations qui concernent à la fois les voitures thermiques neuves et les modèles électriques : celles relatives à la quantité de particules émises par les freins et les pneus. « L’accord fixe des plafonds d’émissions de particules de freins (PM10) pour les voitures et les camionnettes (3 mg/km pour les véhicules entièrement électriques; 7 mg/km pour la plupart des moteurs à combustion interne, pour les véhicules hybrides électriques et à pile à combustible et 11 mg/km pour les camionnettes plus grandes à moteur à combustion interne) », peut-on lire sur le site officiel du parlement européen. Les quantités liées à l’usure des pneus ne sont pas précisées pour l’instant.

Des règles de performances pour les batteries des voitures électriques

Les normes Euro7 fixent aussi des règles d’efficacité pour les batteries des voitures électriques : « l’accord introduit également des exigences minimales de performance pour la durabilité des batteries dans les voitures électriques et hybrides (80 % jusqu’à cinq ans ou 100.000 km, 72 % jusqu’à huit ans ou 160.000 km) et les camionnettes (75 % jusqu’à cinq ans ou 100.000 km et 67 % jusqu’à huit ans ou 160.000 km) », est-il expliqué.

« Le Parlement et le Conseil doivent approuver formellement l’accord avant qu’il puisse entrer en vigueur. Le règlement s’appliquera 30 mois après son entrée en vigueur pour les voitures et les camionnettes et 48 mois après son entrée en vigueur pour les bus, camions et remorques (pour les véhicules construits par des petits constructeurs, il s’appliquera à partir du 1er juillet 2030 pour les voitures et les camionnettes et à partir du 1er juillet 2031 pour les bus et les camions). », précise le communiqué officiel.