Stellantis va lancer onze nouveaux modèles d'utilitaires et développer des services logiciels dopés à l’IA

Stellantis a dévoilé ce jeudi 28 mai, une feuille de route particulièrement agressive pour la division véhicules utilitaires « Pro One ».

Le groupe affiche pour 2030 d’augmenter ses volumes de ventes de 30 %, et d’opérer une mutation technologique pour transformer les camionnettes en écosystèmes connectés.

L’offensive produit : du pick-up à la batterie

Stellantis Pro One annonce le lancement mondial de onze nouveaux modèles d’ici la fin de la décennie. Les nouvelles plateformes de fourgons, baptisées « STLA Brain », seront « multi-énergies », capables d’accueillir des motorisations thermiques, hybrides et 100 % électriques.

Pour démocratiser ses modèles à batterie, le groupe va introduire des technologies de rupture, notamment des batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate), nettement moins coûteuses, en parallèle des versions NMC à haute autonomie.

En Amérique du Nord, bastion historique de Ford et General Motors, Stellantis va effectuer une refonte complète de la gamme de pick-up Ram, avec l’ajout d’un grand pick-up électrique doté d’un prolongateur d’autonomie (REEV).

Le software et l’IA au cœur du dispositif

Le véritable pivot de cette stratégie s’appelle « Pro One NEXT », un écosystème logiciel dopé à l’intelligence artificielle. Les camions sont connectés à Internet et envoient en permanence des informations sur l’état de leur moteur et de leurs pièces. Un ordinateur central surveille les véhicules, prévient le garage le plus proche et commande la pièce de rechange avant même que le conducteur ne se rende compte d’un problème.

« Nous pouvons gérer de manière proactive la disponibilité des véhicules, réduire la complexité et apporter une valeur concrète au quotidien », explique Eric Laforge, Global Senior Vice President de Stellantis Pro One. L’objectif étant d’atteindre une disponibilité de 100 % des véhicules.

À terme, l’intégration de l’intelligence artificielle et des services basés sur les données viendra améliorer la capacité d’évolution du modèle et permettra de nouveaux cas d’usage, comme la gestion proactive des flottes et des offres de services récurrents. Un secteur où les marges sont traditionnellement bien plus confortables.

Le pari de la livraison autonome

Le constructeur lève également un coin du voile sur son projet de véhicule autonome appelé « Box on Wheels » (la boîte sur roues). Il s’agit d’un véhicule 100 % autonome, sans conducteur et sans émissions, entièrement pensé pour les centres-villes.

Derrière l’objet technologique, l’enjeu est économique pour les géants de l’e-commerce et de la logistique qui avec ce véhicule pourront « optimiser » leurs coûts (pas de chauffeur et des flux 24/24).

Ce concept car, sera présenté officiellement au salon IAA de Hanovre en septembre prochain. Reste à savoir si les réglementations sur la conduite autonome, encore très disparates à l’échelle internationale, permettront à cette boîte sur roues de concrétiser les ambitions planétaires de Stellantis à l’échéance 2030.