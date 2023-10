Stellantis accélère sur l'utilitaire

Le cumul des mandats est désormais interdit en politique, mais pas dans l’industrie. C’est ainsi que Jean-Philippe Imparato, patron d’Alfa Romeo, est aussi le nouveau boss de la division des véhicules utilitaires du groupe Stellantis. Et dès sa nomination, il y a quelques mois déjà, il n’a pas perdu une minute. Au menu de ce grand chamboul’tout au royaume des camionnettes : une entité unique (ProOne) qui regroupe tout ce qui touche aux utilitaires dans la galaxie Stellantis, le lancement de 12 nouveaux modèles dans les prochaines années, et un cap clairement mis sur l’électrique, alors que le groupe est déjà en tête en Europe.

6 marques sur 14 à l'offensive

Si les nouvelles autos ne seront dévoilées que le lundi 23 octobre, la stratégie affichée par le nouveau patron est claire : « nous voulons devenir le numéro 1 mondial » et arracher ainsi le leadership détenu par l’Américain Ford. Alors, sur les 14 marques du groupe, 6 vont détenir les clés de cette conquête. Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall et Ram vont donc tenter de dépasser les 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires actuellement réalisé dans le domaine des VU. « Ces véhicules représentent déjà 33% du chiffre du groupe » insiste le nouveau boss. Dans le cas de Citroën, ce taux monte même à 40%.

Imparato entend bien doubler ces performances d’ici 2030, et, surtout, souhaite développer les versions électriques. Un pari on ne peut plus difficile dans un créneau ou le diesel représente encore une majorité des ventes, ou l’essence ne dépasse pas les 10% et ou l’électrique est encore ultra-confidentiel, même si, dans cette microsphère, Stellantis détient 40% de parts de marché en Europe.

Une nouvelle entité et des concessions dédiées

C’est donc sous la nouvelle entité ProOne que cette offensive VU est désormais rassemblée. Crée de toutes pièces, mais à usage interne, elle doit coordonner les actions qui, au-delà de l’armada de produits électriques à venir, doivent permettre de générer des profits supplémentaires. Comme la nomination de 20 000 concessionnaires VU à travers le monde, issus bien évidemment du réseau déjà constitué. En outre, 80 business centers, entièrement dédiés aux véhicules pros vont voir le jour en Europe.

Évidemment, le VU version Stellantis s'entend dans un sens tellement large qu'il va de la Citroën Ami Cargo, jusqu'au gros pick-up Ram. Une marque qui est parmi les plus rentables du groupe et qui va proposer, au cours des deux prochaines années, quatre nouveaux modèles entièrement électriques.

Une offensive qui a donné une idée à Jean-Philippe Imparato. Comme ces gros 4x4 vont être pénalisés en France de 60 000 euros de malus, il va importer la marque US en Europe d'ici trois ans. Verra-t-on des concessions Ram ouvrir en France ? Le nouveau patron cumulard et vice-président du groupe sourit et ne dément pas.