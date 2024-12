Le MotoGP de retour au Brésil en 2026

C'est un retour qui va ravir les fans brésiliens de sport moto.

Le championnat du monde MotoGP retrouvera le circuit international Ayrton Senna de Goiânia, un tracé bien connu, puisqu'il s'y est déjà rendu de 1987 à 1989 avant de découvrir d'autres circuits au Brésil. Absente du pays depuis deux décennies, l'élite du sport moto mondial sera donc de retour en 2026 au Brésil, une fois que les travaux de modernisation du tracé de Goiânia seront achevés. Ville moderne et dynamique, Goiânia est la capitale de l'État de Goiás, connu comme le « cœur du Brésil », et proche de la capitale du pays.

Un retour tout sauf anodin, alors que le jeune pilote local Diogo Moreira (engagé au sein du team Italtrans Racing Team) s'est adjugé le titre de rookie de l'année en Moto2 la saison dernière.

Le MotoGP, qui a pour objectif d'élargir son audience de manière exponentielle au cours des saisons à venir, voit ainsi dans le Brésil, et plus globalement l'Amérique du Sud, des marchés clés pour poursuivre son développement.

Un retour au Brésil symbole d'une stratégie de développement internationale

Brasil Motorsport, qui gère déjà le Grand Prix de Formule 1 de São Paulo, travaillera aux côtés des organisateurs du MotoGP pour donner vie à cet événement à Goiânia, en collaboration avec le gouvernement de Goiás.

Alan Adler, le P.-D.G. de Brasil Motorsport se réjouit déjà : « L'équipe de Brasil Motorsport a l'habitude de travailler avec les grandes ligues sportives et d'organiser des événements majeurs. Grâce à cette expérience, je suis convaincu que le MotoGP connaîtra un véritable succès à Goiânia. Nous aurons l'un des événements sportifs les plus passionnants au monde ainsi que des animations, des marques fortes et des fans déchaînés. Tout ce mélange garantit un franc succès ».

Une date de plus à cocher pour le calendrier des prochaines saisons de MotoGP (2026 à 2030 pour le moment).