Un changement majeur pour le championnat du monde MotoGP

Après une saison 2024 qui a finalement vu le pilote espagnol Jorge Martin coiffer la couronne mondiale, l’élite du sport moto, le championnat du monde MotoGP, n’a pas tardé à dévoiler sa nouvelle identité visuelle, avec un logo inédit et des habillages entièrement renouvelés.

Conçue en collaboration avec Pentagram (le plus grand studio de design indépendant au monde), cette identité est bien plus qu'un logo. Il s'agit en effet d'une évolution complète de la marque, qui comprend l'illustration, le mouvement, la typographie, l'identité visuelle et verbale, conçue pour faire entrer le MotoGP dans une nouvelle ère, notamment marquée par son rachat par le groupe américain Liberty Media.

Le « M » du nouveau logo MotoGP s'inspire de deux motos penchées, proches l'une de l'autre sur la piste, les « o » expriment la géométrie des roues, tandis que le « t » représente le pilote entre elles. Le « GP » évoque pour sa part la piste en elle-même. Une évolution que l’on retrouve également sur les logos des catégories inférieures, que ce soit la Moto2 ou la Moto3.

Le MotoGP a de grandes ambitions pour le futur

Carmelo Ezpeleta, P.-D.G. de Dorna Sports a également commenté ce profond changement : « Nous sommes très heureux de révéler notre nouvelle identité et d'inviter les fans du monde entier à découvrir le nouveau MotoGP. Travailler avec Pentagram a été une aventure incroyable qui a abouti à un résultat qui, on l'espère, fera l'unanimité auprès de nos fans. Une marque est plus qu'un logo, et le MotoGP est plus qu'un sport. La question clé qui s'est posée tout au long du processus a été : "Qu'est-ce que le MotoGP ?", à la fois aujourd'hui et dans la perspective de ce qu'on veut devenir, et on espère que cette nouvelle identité en communique tous les aspects, de la vitesse jusqu'à la passion, et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est ça, le MotoGP ».