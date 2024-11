MotoGP Barcelone : victoire pour Bagnaia, titre pour Martin

Pecco Bagnaia, le poleman et vainqueur du sprint, a donné le ton en dominant la course du début à la fin, décrochant sa 11e victoire de la saison. Il a pris un excellent départ avec un pneu arrière tendre, malgré la concurrence de Marc Márquez, qui l’a suivi tout au long des premiers tours. Martín, quant à lui, a fait preuve d’une gestion parfaite, débutant depuis la quatrième place et s'assurant une place dans le top 3, en poursuivant sans relâche l’objectif qui lui permettrait de décrocher le titre.

Derrière Bagnaia et Márquez, la bataille pour la troisième place a été cruciale. Martín, avec un pneu médium, savait qu’il n'avait besoin que de terminer dans le top 9 pour être couronné, ce qu'il a parfaitement géré. Après une première partie de course intense, il a gardé sa position, voyant son principal rival Bastianini chuter à cause d'une erreur et se retrouver dans un groupe compliqué. Loin de la bataille pour la victoire, Martín a géré sa course de manière sereine, en sécurisant sa troisième place.

La victoire de Bagnaia n’a pas suffi à inverser la situation, et c’est finalement Jorge Martín qui, avec 10 points d’avance sur Pecco, a décroché le titre tant attendu. Ce succès marque une étape importante dans sa carrière, succédant à Valentino Rossi et devenant le premier à remporter le championnat MotoGP avec une moto satellite depuis la victoire de Rossi en 2001 avec l'équipe Nastro Azzurro.

Marc Márquez a fait de son mieux pour passer Bagnaia, mais n’a jamais trouvé le supplément nécessaire pour surpasser l'Italien, finissant deuxième, un résultat significatif pour lui en Catalogne. Son frère, Álex, a réussi à dépasser Aleix Espargaró pour terminer quatrième, tandis qu’Espargaró a conclu cette dernière course synonyme de fin de carrière en cinquième position.

Jorge Martín, désormais champion du monde MotoGP, entame ainsi une nouvelle ère dans sa carrière, prouvant qu’il est capable de gérer la pression et de s'imposer parmi les meilleurs, au guidon d’une Ducati Pramac.