Dans le sillage de son partenariat signé l’été dernier avec le spécialiste européen des échappements à clapets électroniques : la marque « Dr. Jekill & Mr. Hyde », Indian Motorcycle dégaine une offre commerciale XXL valable jusqu’au 28 novembre prochain.

Pour les cinquante premiers clients achetant un modèle Bagger ou Touring (millésimes 2025 ou 2026), à savoir une Challenger, Chieftain, Pursuit ou Roadmaster, la firme américaine offre un avantage client pouvant dépasser les 3 000 € sur la pose et l’équipement d’une ligne d’échappement signée Dr. Jekill & Mr. Hyde.

Associé au moteur PowerPlus 112, cet échappement homologué permet de choisir entre trois modes sonores pour adapter le caractère de votre moto à chaque instant selon vos envies, d’une simple pression d’un bouton au guidon. Développés spécifiquement pour les modèles Indian Motorcycle, les échappements offrent donc trois signatures sonores distinctes grâce à un système électronique intégré. Le pilote bascule à l’envie entre le mode Dr. Jekill (discret), le mode Dynamic (compromis idéal en balade) et le mode Mr. Hyde (pour envoyer du gros son et libérer le V-Twin).

Et la bonne nouvelle est que cet équipement est intégralement homologué CE et respecte les normes environnementales et sonores européennes.

La pose est assurée directement en concession par le réseau officiel Indian, ce qui garantit la préservation de la garantie et un réglage aux petits oignons de tout le système.