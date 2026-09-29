Ducati faisait des radios, Suzuki des métiers à tisser et BMW des moteurs d’avion : avant les motos, que fabriquaient les grandes marques ?

Un constructeur de motos fabrique des motos. Évident ? Pas vraiment. L'histoire de quelques-uns des plus grands noms inscrits sur nos réservoirs commence parfois dans des univers qui n'avaient strictement rien à voir avec deux roues et un moteur.

Ducati : bien avant le V4, il y avait la radio

L'exemple Ducati est révélateur. Lorsque les frères Ducati créent leur entreprise à Bologne en 1926, ils ne rêvent pas encore de moteurs Desmodromiques. La Società Scientifica Radio Brevetti Ducati travaille dans l'électronique et notamment sur les condensateurs et équipements radio. L'entreprise développera ensuite diverses productions de précision, d'optique et de communication.

La moto n'arrive qu'après la Seconde Guerre mondiale avec le Cucciolo, petit moteur destiné à motoriser une bicyclette. Un siècle plus tard, Ducati dispute le MotoGP avec une sophistication électronique extrême. Finalement, certaines racines sont moins éloignées qu'elles n'en ont l'air.

Suzuki fabriquait des métiers à tisser

Encore plus improbable : Suzuki. L'entreprise créée par Michio Suzuki s'est d'abord spécialisée dans les métiers à tisser et devient Suzuki Loom Manufacturing en 1920. Il faut attendre 1952 pour voir apparaître le Power Free, une bicyclette motorisée.

Trois ans plus tard arrive la Suzulight automobile. Aujourd'hui, Suzuki produit voitures, motos et moteurs hors-bord. Entre le métier à tisser et une Hayabusa, le chemin industriel fut donc particulièrement long.

BMW et MV Agusta regardaient le ciel

BMW possède une autre origine que son image actuelle ferait presque oublier. Ses racines industrielles sont liées à l'aviation et aux moteurs d'avion. Sa première moto, la R 32, n'arrive qu'en 1923, avant même que BMW ne se lance dans l'automobile.

MV Agusta possède une filiation aéronautique encore plus directe. La famille Agusta travaillait dans l'aviation avant que les bouleversements consécutifs à la Seconde Guerre mondiale ne poussent Domenico Agusta vers la moto.

MV Agusta naît en 1945. Quelques décennies plus tard, la marque dominera les Grands Prix avec Giacomo Agostini.

Kawasaki : votre Ninja vient d'un géant industriel

Chez Kawasaki, le contraste d'échelle est saisissant. La moto n'est qu'une branche d'une histoire industrielle englobant construction navale, aéronautique, ferroviaire, énergie, machines lourdes et robotique.

Voir Kawasaki uniquement à travers une Ninja revient donc à regarder un immense groupe industriel par le trou d'une serrure. Cette culture explique aussi pourquoi la marque a régulièrement développé des solutions mécaniques atypiques : elle appartient à un environnement où moteurs et ingénierie lourde dépassent très largement la motocyclette.

Et Yamaha ? Regardez simplement son logo

Yamaha constitue probablement le plus joli clin d'œil. Yamaha Motor naît en 1955 de Nippon Gakki, devenue Yamaha Corporation, dont l'activité historique est celle des instruments de musique.

Les trois diapasons du logo Yamaha ne sont donc pas une décoration abstraite. Puis Yamaha Motor a suivi sa propre route : motos, moteurs hors-bord, bateaux, véhicules de loisirs, robotique et équipements industriels. Difficile d'imaginer généalogie plus étonnante pour une YZR-M1 de MotoGP.

Piaggio faisait déjà voyager les hommes, mais autrement

Piaggio précède encore tout ce petit monde. Fondée en 1884, l'entreprise travaille notamment dans le matériel ferroviaire puis l'aéronautique avant que l'après-guerre ne change son destin. La Vespa apparaît en 1946.

Le groupe possède aujourd'hui Piaggio, Vespa, Aprilia et Moto Guzzi, entre autres marques, ainsi qu'une activité de véhicules utilitaires. Là encore, la moto n'a pas créé l'entreprise : elle l'a transformée.

La moto comme conséquence plutôt que comme origine

Honda représente presque le chemin inverse. Son développement part réellement de la motorisation des bicyclettes avant de conduire le groupe vers l'automobile, les moteurs industriels, le nautisme et finalement l'aviation avec le HondaJet.

Et c'est probablement ce qui rend ces histoires aussi intéressantes. Il n'existe pas une généalogie unique du constructeur de motos. Certains sont venus de l'aviation, d'autres de l'électronique, de l'industrie lourde, du textile ou même de la musique. D'autres ont utilisé la moto comme première marche vers un empire industriel beaucoup plus vaste.

Alors, la prochaine fois que vous regarderez une Panigale, souvenez-vous qu'elle descend d'une entreprise de radio. Une Suzuki porte quelque part l'héritage d'un métier à tisser. Une BMW et une MV Agusta ont des ancêtres qui regardaient davantage le ciel que la route. Et les trois diapasons d'une Yamaha continuent discrètement de rappeler qu'avant de chercher la meilleure note d'un moteur, cette famille industrielle cherchait déjà la bonne note tout court.