S’il y a bien un engin dans le paysage urbain qui ne faisait pas dans la demi-mesure côté volume, c’est le Peugeot Metropolis SW. Le scooter trois-roues « Made in France » doté d’un top-case arrière directement moulé dans la carrosserie se pare désormais d’une tenue plus sportive avec une nouvelle déclinaison R.

L’idée de Peugeot ? Prendre la capacité de chargement du Metropolis SW (et de son top-case intégré de 54 litres) et lui injecter les codes visuels du Metropolis GT.

Pour ce faire, Peugeot a opté pour une peinture spécifique « Satin Snow White » relevée par des touches rouges ou encore des stickers « R » sur les flancs et les jantes. Même la selle se met au diapason avec des surpiqûres rouges.

Un scooter urbain plus sportif

Du côté du poste de pilotage, on note des éléments inspirés du Metropolis GT : un guidon Naked, un pare-brise court fumé pour une silhouette plus affûtée et des repose-pieds en aluminium confèrent ce petit surplus de sportivité au modèle emblématique de la marque Peugeot.

Pour le reste, le Metropolis SW R n’a rien perdu de ses qualités : le monocylindre PowerMotion de 400 cm³ développe toujours ses 35,6 chevaux et 38,1 Nm de couple. On retrouve aussi le train avant inclinable avec système anti-tilting (pour bloquer le scooter droit au feu rouge sans poser le pied par terre), le freinage couplé ABS-CBS, les warnings d’urgence automatiques et les amortisseurs arrière à gaz réglables.

Garanti jusqu’à 4 ans (ou 60 000 kilomètres), le Peugeot Metropolis SW R est actuellement affiché à partir de 9 799 € au lieu de 11 300 €.