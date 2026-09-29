Nous vous en parlions récemment, le géant de la grande distribution discount, l’enseigne allemande Lidl vend sur sa boutique en ligne des motos avec un trail 125 cm3 à un tarif particulièrement attractif : 2 999 euros, et un Scrambler encore moins cher, à 2 799 euros.

Mais ce n’est pas tout. Lidl propose également un scooter de type crossover, au style largement inspiré d’une des références du marché : le Honda X-ADV.

Toutefois, hormis le look de scooter d’aventure, la comparaison avec la référence japonaise s’arrête là : le scooter Lidl (156 kg) repose en effet sur un monocylindre 4-temps à injection de 125 cm³ développant entre 10 et 11,4 ch. Le même que celui embarqué dans les deux motos Prike (une marque chinoise importée par le groupe Karcher) précédemment évoquées. Une motorisation qui n’autorise qu’une vitesse maximale de 95 km/h.

Il se rattrape en revanche avec un appétit d’oiseau annoncé à 2,5 l/100 km. Associé à un réservoir de 13,5 litres, l’engin promet plus de 500 km d’autonomie entre deux pleins.

La partie-cycle est résolument urbaine avec des roues de 13 pouces, double disque de frein avec ABS de série et boîte automatique CVT.

Niveau équipement, le scooter Lidl n’a pas à rougir : éclairage Full LED et système de démarrage mains libres (Keyless), écran couleur TFT/LCD, connectivité Bluetooth et contrôle de la pression des pneus (TPMS), ABS à deux canaux, contrôle de traction, prises de recharge USB et même poignées chauffantes et pare-brise réglable sont de série.

Le Prike XDV 125 est actuellement vendu 3 549 euros, en promotion, sur la boutique en ligne allemande de Lidl.