Les constructeurs chinois n’ont pas fini de nous surprendre.

Lors de la 24ème édition du CIMA Motor de Chongqing, le salon de la moto chinois, le constructeur local, Voge a dévoilé son concept CU-X.

La filiale haut de gamme du géant Loncin a surpris le public présent sur place avec un cruiser hybride rechargeable au look futuriste sorti tout droit d’un film de science-fiction.

Si le style tranche radicalement avec tout ce qu’on croise dans nos rues, sous les carénages Voge innove également avec des innovations technologiques.

En commençant par le cœur de la moto, le moteur. Le CU-X marie un bloc thermique à une propulsion électrique avec batterie rechargeable sur prise. De quoi rouler en tout-électrique en ville et libérer la cavalerie sur les grands axes.

Un custom futuriste hybride signé Voge

L’écosystème intelligent « Jiyu », la nouvelle plateforme maison, a été spécialement développé pour relier ce moteur, à la partie-cycle et aux aides à la conduite.

On retrouve aussi une suspension avant de type « Girder » réglable électroniquement. À l’arrière, on retrouve deux combinés suspendus à l’horizontale. La transmission finale est confiée à un cardan et le freinage à J.Juan.

Côté aides à la conduite, le concept chinois est aussi bien doté : contrôle de stabilité, détection d’obstacles et avertisseur de danger en temps réel croisant les données de capteurs et la géolocalisation satellite.

Si la fiche technique de la moto reste pour le moment assez énigmatique, on pourrait en savoir plus à l’occasion du prochain salon de Milan, qui se tiendra au début du mois de novembre.